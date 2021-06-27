الصحة العمانية: ارتفاع قياسي في عدد الإصابات والوفيات بفيروس (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الأحد، عن تسجيل زيادة قياسية في عدد الإصابات والوفيات جراء تفشي فيروس (كورونا) في السلطنة، خلال الأيام الثلاثة الماضية.وقالت وزارة الصحة إن 119 حالة وفاة و5517 إصابة جديدة تم تسجيلها خلال الأيام الثلاثة الماضية، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وذكرت الوزارة أن عدد المصابين الذين يتلقون العلاج في العناية المركزة ارتفع إلى 489 شخصا.وبلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس (كورونا) في سلطنة عمان منذ تفشي الوباء 262059 حالة، وتعافى حتى الآن 229998 شخصا.