عاجل

  • حزب الشعب: طالبنا الحكومة الفلسطينية بالاستقالة بسبب فشلها في حماية الحريات العامة

  • حزب الشعب: قررنا الانسحاب من الحكومة الفلسطينية ووزير العمل نصري ابو جيش سيقدم استقالته خلال جلسة الحكومة غداً

عربي

الصحة العمانية: ارتفاع قياسي في عدد الإصابات والوفيات بفيروس (كورونا)

الصحة العمانية: ارتفاع قياسي في عدد الإصابات والوفيات بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الأحد، عن تسجيل زيادة قياسية في عدد الإصابات والوفيات جراء تفشي فيروس (كورونا) في السلطنة، خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وقالت وزارة الصحة إن 119 حالة وفاة و5517 إصابة جديدة تم تسجيلها خلال الأيام الثلاثة الماضية، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وذكرت الوزارة أن عدد المصابين الذين يتلقون العلاج في العناية المركزة ارتفع إلى 489 شخصا.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس (كورونا) في سلطنة عمان منذ تفشي الوباء 262059 حالة، وتعافى حتى الآن 229998 شخصا. 

أخبار ذات صلة

شاهد: كيف استقبل الرئيس العراقي نظيره المصري؟

شاهد: كيف استقبل الرئيس العراقي نظيره المصري؟

السيسي من العراق: حقوق مصر المائية ترتبط بالأمن القومي العربي

السيسي من العراق: حقوق مصر المائية ترتبط بالأمن القومي العربي

الأردن: محكمة أمن الدولة ترفع جلسة محاكمة عوض الله والشريف حسن بن زيد للأربعاء

الأردن: محكمة أمن الدولة ترفع جلسة محاكمة عوض الله والشريف حسن بن زيد للأربعاء

الأحمد يكشف تفاصيل اجتماع لجنة فلسطين بالبرلمان العربي برئاسة عادل العسومي

الأحمد يكشف تفاصيل اجتماع لجنة فلسطين بالبرلمان العربي برئاسة عادل العسومي

انتشال جثث ثلاث ضحايا من أنقاض عقار قديم منهار وسط الإسكندرية

انتشال جثث ثلاث ضحايا من أنقاض عقار قديم منهار وسط الإسكندرية

مصر: تدهور الحالة الصحية لزوجة الرئيس الراحل أنور السادات

مصر: تدهور الحالة الصحية لزوجة الرئيس الراحل أنور السادات

هجوم بطائرات مسيرة قرب مقر القنصلية الأمريكية الجديد في أربيل

هجوم بطائرات مسيرة قرب مقر القنصلية الأمريكية الجديد في أربيل

(كورونا).. موجة وبائية ثالثة في العراق

(كورونا).. موجة وبائية ثالثة في العراق

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;النضال الشعبي&#34; تختتم أعمال مؤتمرها العام بالتحول نحو حزب اشتراكي ديمقراطي فلسطيني

"النضال الشعبي" تختتم أعمال مؤتمرها العام بالتحول نحو حزب اشتراكي ديمقراطي فلسطيني

&#34;الخارجية&#34;: سيرفرف العلم الفلسطيني على بلديتي كليفتون وباترسون في أمريكا

"الخارجية": سيرفرف العلم الفلسطيني على بلديتي كليفتون وباترسون في أمريكا

بلدية غزة تبحث مع مركز عمارة التراث سبل تنفيذ مشاريع في الأماكن الأثرية

بلدية غزة تبحث مع مركز عمارة التراث سبل تنفيذ مشاريع في الأماكن الأثرية

&#34;الديمقراطية&#34;: الاعتداء على منزل الشهيد القائد عمر القاسم عمل استفزازي ستكون له تداعياته

"الديمقراطية": الاعتداء على منزل الشهيد القائد عمر القاسم عمل استفزازي ستكون له تداعياته

&#34;المنظمات الأهلية&#34;: تطبيق القانون وصون الحريات المدخل الأساس لمعالجة تداعيات مقتل الناشط بنات

"المنظمات الأهلية": تطبيق القانون وصون الحريات المدخل الأساس لمعالجة تداعيات مقتل الناشط بنات

الهباش يزور مقر الاستخبارات العسكرية معزياً بشهدائها ويشيد بدور أجهزة الأمن الفلسطينية

الهباش يزور مقر الاستخبارات العسكرية معزياً بشهدائها ويشيد بدور أجهزة الأمن الفلسطينية

&#34;الخارجية&#34; تطالب المدعي العام للجنائية بسرعة التحقيق بجرائم الاحتلال بالشيخ جراح وسلوان

"الخارجية" تطالب المدعي العام للجنائية بسرعة التحقيق بجرائم الاحتلال بالشيخ جراح وسلوان

سلطة النقد: تحسن بمؤشر الأعمال في الضفة وانكماش في غزة

سلطة النقد: تحسن بمؤشر الأعمال في الضفة وانكماش في غزة

منوعات

شاهد: زينة عماد تشعل مواقع التواصل بعد غنائها مع محمد حماقي بجدة

شاهد: زينة عماد تشعل مواقع التواصل بعد غنائها مع محمد حماقي بجدة

تعرف على حبيبة وائل كفوري الجديدة.. من تكون؟

تعرف على حبيبة وائل كفوري الجديدة.. من تكون؟

شاهد: طفل فيلم &#34;أبو علي&#34; يبهر الجمهور بعد آخر ظهور له

شاهد: طفل فيلم "أبو علي" يبهر الجمهور بعد آخر ظهور له

من هم المشاهير الذين حصلوا على الإقامة الذهبية الإماراتية حتى الآن؟

من هم المشاهير الذين حصلوا على الإقامة الذهبية الإماراتية حتى الآن؟

شاهد: إليسا تتعرض لموقف محرج من معجبة على المسرح.. وهذا ما حدث

شاهد: إليسا تتعرض لموقف محرج من معجبة على المسرح.. وهذا ما حدث

شاهد ماذا علق طليق ياسمين عبد العزيز على حذف فيديو شقيقته

شاهد ماذا علق طليق ياسمين عبد العزيز على حذف فيديو شقيقته

ما آخر التطورات الصحية لحالة دلال عبد العزيز؟

ما آخر التطورات الصحية لحالة دلال عبد العزيز؟

بعد ظهورها بالحجاب.. شاهد كيف تلقت حلا شيحة الدعم من الفنانات

بعد ظهورها بالحجاب.. شاهد كيف تلقت حلا شيحة الدعم من الفنانات

لهذا السبب.. الشرطة تمنع محمود العسيلي وحسن شاكوش من الغناء بالساحل

لهذا السبب.. الشرطة تمنع محمود العسيلي وحسن شاكوش من الغناء بالساحل

شاهد: دينا الشربيني تثير الجدل و توجه رسالة غامضة

شاهد: دينا الشربيني تثير الجدل و توجه رسالة غامضة

عربي

السيسي من العراق: حقوق مصر المائية ترتبط بالأمن القومي العربي

السيسي من العراق: حقوق مصر المائية ترتبط بالأمن القومي العربي

الصحة العمانية: ارتفاع قياسي في عدد الإصابات والوفيات بفيروس (كورونا)

الصحة العمانية: ارتفاع قياسي في عدد الإصابات والوفيات بفيروس (كورونا)

الأحمد يكشف تفاصيل اجتماع لجنة فلسطين بالبرلمان العربي برئاسة عادل العسومي

الأحمد يكشف تفاصيل اجتماع لجنة فلسطين بالبرلمان العربي برئاسة عادل العسومي

انتشال جثث ثلاث ضحايا من أنقاض عقار قديم منهار وسط الإسكندرية

انتشال جثث ثلاث ضحايا من أنقاض عقار قديم منهار وسط الإسكندرية