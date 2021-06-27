شؤون فلسطينية

"الديمقراطية" تدعو السلطة الفلسطينية لمحاسبة المسؤولين عن مقتل نزار بنات

رام الله - دنيا الوطن
دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين السلطة الفلسطينية لاتخاذ إجراءات وتدابير محاسبة صارمة وفورية بحق المسؤولين وسائر المتورطين في جريمة مقتل الناشط نزار بنات إحقاقاً للعدالة وإنصافاً للضحية ومن أجل وقف حالة التدهور التي تشهدها الساحة الفلسطينية بفعل الاستياء الشديد لدى أوساط الرأي العام الفلسطيني جراء غياب هذه المحاسبة، وطالبت بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة من مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني. تعمل بصورة شفافة وعاجلة لكشف حقائق وملابسات الجريمة وتحديد المسؤولين عنها وذلك لضمان ثقة الرأي العام بجدية وسلامة التحقيق.

وحذرت الجبهة من مخاطر تلكؤ السلطة في اتخاذ إجراءات المحاسبة المطلوبة وما يترتب على ذلك من انعكاسات وخيمة على السلم الأهلي ومحاولات الاحتلال التدخل واللعب على التناقضات الداخلية وتأجيجها، لا سيما بعد الهزيمة التي تعرض لها بفعل الوحدة التي جسدها شعبنا في كافة أماكن تواجده.

وطالبت الجبهة في بيانها السلطة الفلسطينية باستخلاص العبر من التجارب السابقة ووقف حالة التغوّل على حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي ومغادرة هذه السياسة التي أدت إلى مزيد من الاحتقان في الشارع الفلسطيني، والالتزام الواضح باحترام الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير وحظر التعذيب التزاماً بوثيقة الاستقلال والقانون الأساسي الفلسطيني وبالاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين.

وأدانت الجبهة بأشد العبارات قيام الأجهزة الأمنية التي من واجبها حماية الوطن والمواطن بالاعتداء الفظ على المتظاهرين والصحفيين على دوار المنارة في رام الله واعتقال العشرات والتنكيل بهم.

وأكدت الجبهة على الخطأ الكبير الذي ارتكبته السلطة في تأجيل الانتخابات العامة وتداعيات ذلك السلبية على كافة مناحي الحياة الفلسطينية. وأضافت أن الحالة الفلسطينية الراهنة تستدعي إجراء هذه الانتخابات على وجه السرعة بموعد أقصاه نهاية هذا العام من أجل إيجاد مخرج سلمي وديمقراطي من الأزمة الحادة التي يعانيها النظام السياسي الفلسطيني بفعل ممارسات التفرد والاستبداد والإقصاء والانقسام.

أخبار ذات صلة

حسين الشيخ: لن نسمح لاحد بجرنا وجر الساحة الفلسطينية لمربعات الاشتباك الداخلي

حسين الشيخ: لن نسمح لاحد بجرنا وجر الساحة الفلسطينية لمربعات الاشتباك الداخلي

إصابتان بفلسطين.. ما هي الطفرة الهندية لفيروس (كورونا)؟

إصابتان بفلسطين.. ما هي الطفرة الهندية لفيروس (كورونا)؟

مركز حقوقي: سلطات الاحتلال تحارب المزارعين الفلسطينيين ومنتجاتهم الزراعية بأشكال جديدة

مركز حقوقي: سلطات الاحتلال تحارب المزارعين الفلسطينيين ومنتجاتهم الزراعية بأشكال جديدة

&#34;النضال الشعبي&#34; تختتم أعمال مؤتمرها العام بالتحول نحو حزب اشتراكي ديمقراطي فلسطيني

"النضال الشعبي" تختتم أعمال مؤتمرها العام بالتحول نحو حزب اشتراكي ديمقراطي فلسطيني

&#34;الخارجية&#34;: سيرفرف العلم الفلسطيني على بلديتي كليفتون وباترسون في أمريكا

"الخارجية": سيرفرف العلم الفلسطيني على بلديتي كليفتون وباترسون في أمريكا

أول تصريح لـ &#34;إسماعيل هنية&#34; عقب وصوله للعاصمة اللبنانية بيروت

أول تصريح لـ "إسماعيل هنية" عقب وصوله للعاصمة اللبنانية بيروت

العقاد: نتوقع دخول موجة (كورونا) الثالثة لقطاع غزة في هذا الموعد

العقاد: نتوقع دخول موجة (كورونا) الثالثة لقطاع غزة في هذا الموعد

بلدية غزة تبحث مع مركز عمارة التراث سبل تنفيذ مشاريع في الأماكن الأثرية

بلدية غزة تبحث مع مركز عمارة التراث سبل تنفيذ مشاريع في الأماكن الأثرية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;النضال الشعبي&#34; تختتم أعمال مؤتمرها العام بالتحول نحو حزب اشتراكي ديمقراطي فلسطيني

"النضال الشعبي" تختتم أعمال مؤتمرها العام بالتحول نحو حزب اشتراكي ديمقراطي فلسطيني

&#34;الخارجية&#34;: سيرفرف العلم الفلسطيني على بلديتي كليفتون وباترسون في أمريكا

"الخارجية": سيرفرف العلم الفلسطيني على بلديتي كليفتون وباترسون في أمريكا

بلدية غزة تبحث مع مركز عمارة التراث سبل تنفيذ مشاريع في الأماكن الأثرية

بلدية غزة تبحث مع مركز عمارة التراث سبل تنفيذ مشاريع في الأماكن الأثرية

&#34;الديمقراطية&#34;: الاعتداء على منزل الشهيد القائد عمر القاسم عمل استفزازي ستكون له تداعياته

"الديمقراطية": الاعتداء على منزل الشهيد القائد عمر القاسم عمل استفزازي ستكون له تداعياته

&#34;المنظمات الأهلية&#34;: تطبيق القانون وصون الحريات المدخل الأساس لمعالجة تداعيات مقتل الناشط بنات

"المنظمات الأهلية": تطبيق القانون وصون الحريات المدخل الأساس لمعالجة تداعيات مقتل الناشط بنات

الهباش يزور مقر الاستخبارات العسكرية معزياً بشهدائها ويشيد بدور أجهزة الأمن الفلسطينية

الهباش يزور مقر الاستخبارات العسكرية معزياً بشهدائها ويشيد بدور أجهزة الأمن الفلسطينية

&#34;الخارجية&#34; تطالب المدعي العام للجنائية بسرعة التحقيق بجرائم الاحتلال بالشيخ جراح وسلوان

"الخارجية" تطالب المدعي العام للجنائية بسرعة التحقيق بجرائم الاحتلال بالشيخ جراح وسلوان

سلطة النقد: تحسن بمؤشر الأعمال في الضفة وانكماش في غزة

سلطة النقد: تحسن بمؤشر الأعمال في الضفة وانكماش في غزة

منوعات

شاهد: زينة عماد تشعل مواقع التواصل بعد غنائها مع محمد حماقي بجدة

شاهد: زينة عماد تشعل مواقع التواصل بعد غنائها مع محمد حماقي بجدة

تعرف على حبيبة وائل كفوري الجديدة.. من تكون؟

تعرف على حبيبة وائل كفوري الجديدة.. من تكون؟

شاهد: طفل فيلم &#34;أبو علي&#34; يبهر الجمهور بعد آخر ظهور له

شاهد: طفل فيلم "أبو علي" يبهر الجمهور بعد آخر ظهور له

من هم المشاهير الذين حصلوا على الإقامة الذهبية الإماراتية حتى الآن؟

من هم المشاهير الذين حصلوا على الإقامة الذهبية الإماراتية حتى الآن؟

شاهد: إليسا تتعرض لموقف محرج من معجبة على المسرح.. وهذا ما حدث

شاهد: إليسا تتعرض لموقف محرج من معجبة على المسرح.. وهذا ما حدث

شاهد ماذا علق طليق ياسمين عبد العزيز على حذف فيديو شقيقته

شاهد ماذا علق طليق ياسمين عبد العزيز على حذف فيديو شقيقته

ما آخر التطورات الصحية لحالة دلال عبد العزيز؟

ما آخر التطورات الصحية لحالة دلال عبد العزيز؟

بعد ظهورها بالحجاب.. شاهد كيف تلقت حلا شيحة الدعم من الفنانات

بعد ظهورها بالحجاب.. شاهد كيف تلقت حلا شيحة الدعم من الفنانات

لهذا السبب.. الشرطة تمنع محمود العسيلي وحسن شاكوش من الغناء بالساحل

لهذا السبب.. الشرطة تمنع محمود العسيلي وحسن شاكوش من الغناء بالساحل

شاهد: دينا الشربيني تثير الجدل و توجه رسالة غامضة

شاهد: دينا الشربيني تثير الجدل و توجه رسالة غامضة

عربي

السيسي من العراق: حقوق مصر المائية ترتبط بالأمن القومي العربي

السيسي من العراق: حقوق مصر المائية ترتبط بالأمن القومي العربي

الصحة العمانية: ارتفاع قياسي في عدد الإصابات والوفيات بفيروس (كورونا)

الصحة العمانية: ارتفاع قياسي في عدد الإصابات والوفيات بفيروس (كورونا)

الأحمد يكشف تفاصيل اجتماع لجنة فلسطين بالبرلمان العربي برئاسة عادل العسومي

الأحمد يكشف تفاصيل اجتماع لجنة فلسطين بالبرلمان العربي برئاسة عادل العسومي

انتشال جثث ثلاث ضحايا من أنقاض عقار قديم منهار وسط الإسكندرية

انتشال جثث ثلاث ضحايا من أنقاض عقار قديم منهار وسط الإسكندرية