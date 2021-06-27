"الخارجية": سيرفرف العلم الفلسطيني على بلديتي كليفتون وباترسون في أمريكا
أفاد فريق وزارة الخارجية والمغتربين المختص بمتابعة أوضاع الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الأمريكية، أن مركز الجالية الفلسطينية في نيوجيرسي/ بلدية باترسون سيرفع غداً الموافق 2021/06/28 العلم الفلسطيني على مبنى البلدية، واليوم سيرفع العلم الفلسطيني على بلدية كليفتون لمدة اسبوع كامل دعما للقضية الفلسطينية.
وسيتواجد عدد كبير من أبناء الجالية الفلسطينية والعربية وبحضور كل من رئيسي البلديتين والمحافظين وعدد من الشخصيات السياسية والشخصيات الاعتبارية، وسيتخلل ذلك أسبوعا كاملا من الفعاليات الشعبية والفلكلور الفلسطيني احتفاء برفع العلم.
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