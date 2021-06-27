أول تصريح لـ "إسماعيل هنية" عقب وصوله للعاصمة اللبنانية بيروت

رام الله - دنيا الوطنوصل اليوم الأحد إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، ووفد من قيادة الحركة، إلى العاصمة اللبنانية بيروت، في زيارة رسمية ضمن سلسلة الزيارات الرسمية التي شرعت بها قيادة الحركة في بداية الشهر الحالي.وخلال مؤتمر صحفي عقده هنية، فور وصوله مطار بيروت الدولي، قال إن هذه الزيارة تأتي في إطار استثمار انتصار المقاومة العظيم في معركة "سيف القدس"، مشدداً على أن زيارة لبنان تكتسب دائماً أهمية خاصة، كونها فرصة للقاء المسؤولين في الدولة بدءً من رئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان ورئاسة الحكومة، عدا عن قادة الفصائل الفلسطينية وقوى المقاومة والأحزاب والفعاليات اللبنانية، وأبناء الشعب الفلسطيني المتواجدين في مخيمات الصمود والعودة.وأكد رئيس الحركة أن اللقاءات ستتضمن البحث في الملفات ذات الاهتمام المشترك، بدءًا من ملف العلاقات الثنائية، وكيفية العمل على تنسيقها وتطويرها، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، وكذلك البحث في التطورات السياسية التي ترتبت على هذا الانتصار، الذي صنعه الشعب الفلسطيني من رحاب المسجد الأقصى والقدس، امتداداً إلى كل نقطة جغرافية داخل فلسطين التاريخية، وكافة أبناء الشعب الفلسطيني في كل مواقع الشتات، وأحرار العالم.وأضاف هنية أنه سيجري البحث أيضاً، في الإجراءات الإسرائيلية التي ما زالت متواصلة في القدس والأراضي المحتلة والتأكيد على ثوابت الشعب الفلسطيني، وبشكل خاص حقّ العودة، ورفض التوطين، ورفض الوطن البديل، موضحاً أن هذه الثوابت السياسية راسخة في أدبيات الحركة والشعب الفلسطيني والمقاومة، ومتقاطعة بالشكل الكامل مع أدبيات لبنان رسمياً وشعبياً.وشدد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، على تمسك الحركة بحقّ العودة إلى كل أرض فلسطين، ورفضها التوطين والوطن البديل.