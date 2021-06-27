شؤون فلسطينية

العقاد: نتوقع دخول موجة (كورونا) الثالثة لقطاع غزة في هذا الموعد

العقاد: نتوقع دخول موجة (كورونا) الثالثة لقطاع غزة في هذا الموعد
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال د. يوسف العقاد، مدير مستشفى غزة الأوروبي، اليوم الأحد، إن الحالة الوبائية في قطاع غزة مستقرة والحالات المدخلة إلى المستشفيات قليلة، مشدداً على أن ذلك "ليست دعوة للتراخي بالإجراءات الوقائية خاصة مع توقعات دخول الموجة الثالثة للقطاع".

وأضاف في تصريح لإذاعة (الأقصى)، حول آخر تطورات الحالة الوبائية: بأن "الصحة" تتوقع حسب قراءتها للواقع، دخول الموجة الثالثة لقطاع غزة بعد عيد الأضحى بقليل خاصة بعد وصول هذه الموجة لدول العالم المحيطة ومدن أراضي عام 48 .

وقال العقاد: إن ما يحدث في دول العالم من وصول موجات (كورونا) بالضرورة قد يصل لغزة في أي لحظة وهذا ما حدث في الموجات السابقة رغم كل الإجراءات التي اتخذتها الوزارة واستطاعت تأجيل دخول الفايروس لعدة أشهر للقطاع. 

وأكد مدير مستشفى غزة الأوروبي، بأننا "قادرون على التعامل مع أي عدد من الإصابات في حال دخول الموجة الجديدة لقطاع غزة ونحث مجتمعنا لأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر والاهتمام بتناول اللقاحات المتوفرة". 

وشدد على أن "الشخص الذي تلقى اللقاح إذا ما تعرض للإصابة لا تؤثر عليه بشكل خطير، ولكن سيكون ناقل للإصابة للآخرين، واستجابة المواطنين لتلقي اللقاحات دون المستوى المطلوب بالرغم من كل الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لذلك". 

ودعا العقاد المواطنين لضرورة تسجيل أسمائهم والمبادرة في تلقي اللقاحات في أسرع وقت ممكن والاستمرار في إجراءات الوقاية والسلامة التي باتت ضعيفة جداً في الأماكن العامة والمؤسسات.

أخبار ذات صلة

&#34;الخارجية&#34;: سيرفرف العلم الفلسطيني على بلديتي كليفتون وباترسون في أمريكا

"الخارجية": سيرفرف العلم الفلسطيني على بلديتي كليفتون وباترسون في أمريكا

أول تصريح لـ &#34;إسماعيل هنية&#34; عقب وصوله للعاصمة اللبنانية بيروت

أول تصريح لـ "إسماعيل هنية" عقب وصوله للعاصمة اللبنانية بيروت

بلدية غزة تبحث مع مركز عمارة التراث سبل تنفيذ مشاريع في الأماكن الأثرية

بلدية غزة تبحث مع مركز عمارة التراث سبل تنفيذ مشاريع في الأماكن الأثرية

&#34;الديمقراطية&#34;: الاعتداء على منزل الشهيد القائد عمر القاسم عمل استفزازي ستكون له تداعياته

"الديمقراطية": الاعتداء على منزل الشهيد القائد عمر القاسم عمل استفزازي ستكون له تداعياته

&#34;المنظمات الأهلية&#34;: تطبيق القانون وصون الحريات المدخل الأساس لمعالجة تداعيات مقتل الناشط بنات

"المنظمات الأهلية": تطبيق القانون وصون الحريات المدخل الأساس لمعالجة تداعيات مقتل الناشط بنات

الهباش يزور مقر الاستخبارات العسكرية معزياً بشهدائها ويشيد بدور أجهزة الأمن الفلسطينية

الهباش يزور مقر الاستخبارات العسكرية معزياً بشهدائها ويشيد بدور أجهزة الأمن الفلسطينية

&#34;الحي الذكي&#34; يقضي على شبح انقطاع الكهرباء لـ 160 منزلاً في القرارة

"الحي الذكي" يقضي على شبح انقطاع الكهرباء لـ 160 منزلاً في القرارة

&#34;الخارجية&#34; تطالب المدعي العام للجنائية بسرعة التحقيق بجرائم الاحتلال بالشيخ جراح وسلوان

"الخارجية" تطالب المدعي العام للجنائية بسرعة التحقيق بجرائم الاحتلال بالشيخ جراح وسلوان

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;الخارجية&#34;: سيرفرف العلم الفلسطيني على بلديتي كليفتون وباترسون في أمريكا

"الخارجية": سيرفرف العلم الفلسطيني على بلديتي كليفتون وباترسون في أمريكا

بلدية غزة تبحث مع مركز عمارة التراث سبل تنفيذ مشاريع في الأماكن الأثرية

بلدية غزة تبحث مع مركز عمارة التراث سبل تنفيذ مشاريع في الأماكن الأثرية

&#34;الديمقراطية&#34;: الاعتداء على منزل الشهيد القائد عمر القاسم عمل استفزازي ستكون له تداعياته

"الديمقراطية": الاعتداء على منزل الشهيد القائد عمر القاسم عمل استفزازي ستكون له تداعياته

&#34;المنظمات الأهلية&#34;: تطبيق القانون وصون الحريات المدخل الأساس لمعالجة تداعيات مقتل الناشط بنات

"المنظمات الأهلية": تطبيق القانون وصون الحريات المدخل الأساس لمعالجة تداعيات مقتل الناشط بنات

الهباش يزور مقر الاستخبارات العسكرية معزياً بشهدائها ويشيد بدور أجهزة الأمن الفلسطينية

الهباش يزور مقر الاستخبارات العسكرية معزياً بشهدائها ويشيد بدور أجهزة الأمن الفلسطينية

&#34;الخارجية&#34; تطالب المدعي العام للجنائية بسرعة التحقيق بجرائم الاحتلال بالشيخ جراح وسلوان

"الخارجية" تطالب المدعي العام للجنائية بسرعة التحقيق بجرائم الاحتلال بالشيخ جراح وسلوان

سلطة النقد: تحسن بمؤشر الأعمال في الضفة وانكماش في غزة

سلطة النقد: تحسن بمؤشر الأعمال في الضفة وانكماش في غزة

كهرباء غزة تطلق عملية التخطيط الاستراتيجي للأعوام (2022-2026)

كهرباء غزة تطلق عملية التخطيط الاستراتيجي للأعوام (2022-2026)

منوعات

شاهد: زينة عماد تشعل مواقع التواصل بعد غنائها مع محمد حماقي بجدة

شاهد: زينة عماد تشعل مواقع التواصل بعد غنائها مع محمد حماقي بجدة

تعرف على حبيبة وائل كفوري الجديدة.. من تكون؟

تعرف على حبيبة وائل كفوري الجديدة.. من تكون؟

شاهد: طفل فيلم &#34;أبو علي&#34; يبهر الجمهور بعد آخر ظهور له

شاهد: طفل فيلم "أبو علي" يبهر الجمهور بعد آخر ظهور له

من هم المشاهير الذين حصلوا على الإقامة الذهبية الإماراتية حتى الآن؟

من هم المشاهير الذين حصلوا على الإقامة الذهبية الإماراتية حتى الآن؟

شاهد: إليسا تتعرض لموقف محرج من معجبة على المسرح.. وهذا ما حدث

شاهد: إليسا تتعرض لموقف محرج من معجبة على المسرح.. وهذا ما حدث

شاهد ماذا علق طليق ياسمين عبد العزيز على حذف فيديو شقيقته

شاهد ماذا علق طليق ياسمين عبد العزيز على حذف فيديو شقيقته

ما آخر التطورات الصحية لحالة دلال عبد العزيز؟

ما آخر التطورات الصحية لحالة دلال عبد العزيز؟

بعد ظهورها بالحجاب.. شاهد كيف تلقت حلا شيحة الدعم من الفنانات

بعد ظهورها بالحجاب.. شاهد كيف تلقت حلا شيحة الدعم من الفنانات

لهذا السبب.. الشرطة تمنع محمود العسيلي وحسن شاكوش من الغناء بالساحل

لهذا السبب.. الشرطة تمنع محمود العسيلي وحسن شاكوش من الغناء بالساحل

شاهد: دينا الشربيني تثير الجدل و توجه رسالة غامضة

شاهد: دينا الشربيني تثير الجدل و توجه رسالة غامضة

عربي

الأحمد يكشف تفاصيل اجتماع لجنة فلسطين بالبرلمان العربي برئاسة عادل العسومي

الأحمد يكشف تفاصيل اجتماع لجنة فلسطين بالبرلمان العربي برئاسة عادل العسومي

انتشال جثث ثلاث ضحايا من أنقاض عقار قديم منهار وسط الإسكندرية

انتشال جثث ثلاث ضحايا من أنقاض عقار قديم منهار وسط الإسكندرية

مصر: تدهور الحالة الصحية لزوجة الرئيس الراحل أنور السادات

مصر: تدهور الحالة الصحية لزوجة الرئيس الراحل أنور السادات

هجوم بطائرات مسيرة قرب مقر القنصلية الأمريكية الجديد في أربيل

هجوم بطائرات مسيرة قرب مقر القنصلية الأمريكية الجديد في أربيل