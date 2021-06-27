بلدية غزة تبحث مع مركز عمارة التراث سبل تنفيذ مشاريع في الأماكن الأثرية

رام الله - دنيا الوطنبحث رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج مع وفد من مركز عمارة التراث (إيوان) التابع للجامعة الإسلامية بغزة سبل تنفيذ مشاريع جديدة للحفاظ على الأماكن الأثرية في المدينة.جاء ذلك خلال لقاء عقد في مكتب رئيس البلدية بمقر البلدية الرئيس بميدان فلسطين حضره إلى جانب رئيس البلدية؛ عضو المجلس البلدي بدر صبرة، ومروان الغول، ومدير نظم المعلومات الجغرافية م. أيمن أبو شعبان، وم. محمد الشقرا منوحدة التعاون الدولي، فيما ضم وفد المركز، مدير المركز د. أحمد الأسطل، ود. محمد الكحلوت، وم. نشوة الرملاوي، وم. محمود البلعاوي.وناقش الطرفان؛ مشروع تطوير البنية التحتية في سوق القيسارية الذي تنفذه البلدية بالتعاون مع المركز حالياً، ومشروع لترميم مدرسة الكمالية الأثرية، ومشاريع تتعلق بالمباني القديم في المدينة وسبل ترميمها والاستفادة منها بالتعاون مع مؤسسات محلية.كما ناقش الطرفان سبل تنفيذ مشروع لتطوير سوق الزاوية في البلدة القديمة والحفاظ على التراث المعماري للسوق، وسبل إنشاء مواقف للسيارات في محيط ميدان فلسطين، وقضايا تتعلق بالحفاظ على الموروث الثقافي والتراثي في المدينة.واتفقا على تعزيز التواصل والتنسيق لتنفيذ مشاريع تخدم المناطق الأثرية في المدينة وتحافظ عليها، والتعاون في وضع تصورات لمقترح تطوير سوق الزاوية، ومواضيع تتعلق بالحفاظ على النمط الجمالي والتراثي للأماكن الأثرية في المدينة.