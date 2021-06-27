شؤون فلسطينية

بلدية غزة تبحث مع مركز عمارة التراث سبل تنفيذ مشاريع في الأماكن الأثرية

بلدية غزة تبحث مع مركز عمارة التراث سبل تنفيذ مشاريع في الأماكن الأثرية
رام الله - دنيا الوطن
بحث رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج مع وفد من مركز عمارة التراث (إيوان) التابع للجامعة الإسلامية بغزة سبل تنفيذ مشاريع جديدة للحفاظ على الأماكن الأثرية في المدينة.

جاء ذلك خلال لقاء عقد في مكتب رئيس البلدية بمقر البلدية الرئيس بميدان فلسطين حضره إلى جانب رئيس البلدية؛ عضو المجلس البلدي بدر صبرة، ومروان الغول، ومدير نظم المعلومات الجغرافية م. أيمن أبو شعبان، وم. محمد الشقرا من
وحدة التعاون الدولي، فيما ضم وفد المركز، مدير المركز د. أحمد الأسطل، ود. محمد الكحلوت، وم. نشوة الرملاوي، وم. محمود البلعاوي.

وناقش الطرفان؛ مشروع تطوير البنية التحتية في سوق القيسارية الذي تنفذه البلدية بالتعاون مع المركز حالياً، ومشروع لترميم مدرسة الكمالية الأثرية، ومشاريع تتعلق بالمباني القديم في المدينة وسبل ترميمها والاستفادة منها بالتعاون مع مؤسسات محلية.

كما ناقش الطرفان سبل تنفيذ مشروع لتطوير سوق الزاوية في البلدة القديمة والحفاظ على التراث المعماري للسوق، وسبل إنشاء مواقف للسيارات في محيط ميدان فلسطين، وقضايا تتعلق بالحفاظ على الموروث الثقافي والتراثي في المدينة.

واتفقا على تعزيز التواصل والتنسيق لتنفيذ مشاريع تخدم المناطق الأثرية في المدينة وتحافظ عليها، والتعاون في وضع تصورات لمقترح تطوير سوق الزاوية، ومواضيع تتعلق بالحفاظ على النمط الجمالي والتراثي للأماكن الأثرية في المدينة.


أخبار ذات صلة

&#34;الخارجية&#34;: سيرفرف العلم الفلسطيني على بلديتي كليفتون وباترسون في أمريكا

"الخارجية": سيرفرف العلم الفلسطيني على بلديتي كليفتون وباترسون في أمريكا

أول تصريح لـ &#34;إسماعيل هنية&#34; عقب وصوله للعاصمة اللبنانية بيروت

أول تصريح لـ "إسماعيل هنية" عقب وصوله للعاصمة اللبنانية بيروت

العقاد: نتوقع دخول موجة (كورونا) الثالثة لقطاع غزة في هذا الموعد

العقاد: نتوقع دخول موجة (كورونا) الثالثة لقطاع غزة في هذا الموعد

&#34;الديمقراطية&#34;: الاعتداء على منزل الشهيد القائد عمر القاسم عمل استفزازي ستكون له تداعياته

"الديمقراطية": الاعتداء على منزل الشهيد القائد عمر القاسم عمل استفزازي ستكون له تداعياته

&#34;المنظمات الأهلية&#34;: تطبيق القانون وصون الحريات المدخل الأساس لمعالجة تداعيات مقتل الناشط بنات

"المنظمات الأهلية": تطبيق القانون وصون الحريات المدخل الأساس لمعالجة تداعيات مقتل الناشط بنات

الهباش يزور مقر الاستخبارات العسكرية معزياً بشهدائها ويشيد بدور أجهزة الأمن الفلسطينية

الهباش يزور مقر الاستخبارات العسكرية معزياً بشهدائها ويشيد بدور أجهزة الأمن الفلسطينية

&#34;الحي الذكي&#34; يقضي على شبح انقطاع الكهرباء لـ 160 منزلاً في القرارة

"الحي الذكي" يقضي على شبح انقطاع الكهرباء لـ 160 منزلاً في القرارة

&#34;الخارجية&#34; تطالب المدعي العام للجنائية بسرعة التحقيق بجرائم الاحتلال بالشيخ جراح وسلوان

"الخارجية" تطالب المدعي العام للجنائية بسرعة التحقيق بجرائم الاحتلال بالشيخ جراح وسلوان

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;الخارجية&#34;: سيرفرف العلم الفلسطيني على بلديتي كليفتون وباترسون في أمريكا

"الخارجية": سيرفرف العلم الفلسطيني على بلديتي كليفتون وباترسون في أمريكا

بلدية غزة تبحث مع مركز عمارة التراث سبل تنفيذ مشاريع في الأماكن الأثرية

بلدية غزة تبحث مع مركز عمارة التراث سبل تنفيذ مشاريع في الأماكن الأثرية

&#34;الديمقراطية&#34;: الاعتداء على منزل الشهيد القائد عمر القاسم عمل استفزازي ستكون له تداعياته

"الديمقراطية": الاعتداء على منزل الشهيد القائد عمر القاسم عمل استفزازي ستكون له تداعياته

&#34;المنظمات الأهلية&#34;: تطبيق القانون وصون الحريات المدخل الأساس لمعالجة تداعيات مقتل الناشط بنات

"المنظمات الأهلية": تطبيق القانون وصون الحريات المدخل الأساس لمعالجة تداعيات مقتل الناشط بنات

الهباش يزور مقر الاستخبارات العسكرية معزياً بشهدائها ويشيد بدور أجهزة الأمن الفلسطينية

الهباش يزور مقر الاستخبارات العسكرية معزياً بشهدائها ويشيد بدور أجهزة الأمن الفلسطينية

&#34;الخارجية&#34; تطالب المدعي العام للجنائية بسرعة التحقيق بجرائم الاحتلال بالشيخ جراح وسلوان

"الخارجية" تطالب المدعي العام للجنائية بسرعة التحقيق بجرائم الاحتلال بالشيخ جراح وسلوان

سلطة النقد: تحسن بمؤشر الأعمال في الضفة وانكماش في غزة

سلطة النقد: تحسن بمؤشر الأعمال في الضفة وانكماش في غزة

كهرباء غزة تطلق عملية التخطيط الاستراتيجي للأعوام (2022-2026)

كهرباء غزة تطلق عملية التخطيط الاستراتيجي للأعوام (2022-2026)

منوعات

شاهد: زينة عماد تشعل مواقع التواصل بعد غنائها مع محمد حماقي بجدة

شاهد: زينة عماد تشعل مواقع التواصل بعد غنائها مع محمد حماقي بجدة

تعرف على حبيبة وائل كفوري الجديدة.. من تكون؟

تعرف على حبيبة وائل كفوري الجديدة.. من تكون؟

شاهد: طفل فيلم &#34;أبو علي&#34; يبهر الجمهور بعد آخر ظهور له

شاهد: طفل فيلم "أبو علي" يبهر الجمهور بعد آخر ظهور له

من هم المشاهير الذين حصلوا على الإقامة الذهبية الإماراتية حتى الآن؟

من هم المشاهير الذين حصلوا على الإقامة الذهبية الإماراتية حتى الآن؟

شاهد: إليسا تتعرض لموقف محرج من معجبة على المسرح.. وهذا ما حدث

شاهد: إليسا تتعرض لموقف محرج من معجبة على المسرح.. وهذا ما حدث

شاهد ماذا علق طليق ياسمين عبد العزيز على حذف فيديو شقيقته

شاهد ماذا علق طليق ياسمين عبد العزيز على حذف فيديو شقيقته

ما آخر التطورات الصحية لحالة دلال عبد العزيز؟

ما آخر التطورات الصحية لحالة دلال عبد العزيز؟

بعد ظهورها بالحجاب.. شاهد كيف تلقت حلا شيحة الدعم من الفنانات

بعد ظهورها بالحجاب.. شاهد كيف تلقت حلا شيحة الدعم من الفنانات

لهذا السبب.. الشرطة تمنع محمود العسيلي وحسن شاكوش من الغناء بالساحل

لهذا السبب.. الشرطة تمنع محمود العسيلي وحسن شاكوش من الغناء بالساحل

شاهد: دينا الشربيني تثير الجدل و توجه رسالة غامضة

شاهد: دينا الشربيني تثير الجدل و توجه رسالة غامضة

عربي

الأحمد يكشف تفاصيل اجتماع لجنة فلسطين بالبرلمان العربي برئاسة عادل العسومي

الأحمد يكشف تفاصيل اجتماع لجنة فلسطين بالبرلمان العربي برئاسة عادل العسومي

انتشال جثث ثلاث ضحايا من أنقاض عقار قديم منهار وسط الإسكندرية

انتشال جثث ثلاث ضحايا من أنقاض عقار قديم منهار وسط الإسكندرية

مصر: تدهور الحالة الصحية لزوجة الرئيس الراحل أنور السادات

مصر: تدهور الحالة الصحية لزوجة الرئيس الراحل أنور السادات

هجوم بطائرات مسيرة قرب مقر القنصلية الأمريكية الجديد في أربيل

هجوم بطائرات مسيرة قرب مقر القنصلية الأمريكية الجديد في أربيل