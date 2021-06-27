شؤون فلسطينية

"المنظمات الأهلية": تطبيق القانون وصون الحريات المدخل الأساس لمعالجة تداعيات مقتل الناشط بنات

"المنظمات الأهلية": تطبيق القانون وصون الحريات المدخل الأساس لمعالجة تداعيات مقتل الناشط بنات
نزار بنات
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، اليوم الأحد، بياناً أكدت فيه بأن "تطبيق القانون وصون الحريات المدخل الأساس لمعالجة تداعيات مقتل الناشط بنات".

وفيما يلي نص البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:

تطالب شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية بوقف التعديات بكل اشكالها من اي جهة كانت على القانون، وتدعو للاحتكام للعقل، والحفاظ على سيادة القانون باعتباره الفيصل وحجر الزاوية الذي يحتكم اليه الجميع، وتعبر عن رفضها الشديد لما جرى من اعتداء امس " السبت " على المسيرة السلمية التي جابت شوارع رام الله والبيرة منددة بمقتل الناشط نزار بيات، ومطالبة باحقاق العدالة، وكشف المتورطين بمقتله، ومحاسبتهم، حيث طالت هذه الاعتداءات التي نسبت لعناصر الاجهزة الامنية بلباس مدني، عشرات المواطنين بمن فيهم صحفيات، وصحفيين،  كما اصيب العشرات تم نقل عدد منهم للمشفى، وسجل اعتقال عدة مواطنين، وسحل مواطن على الأقل، وكان يمكن ان نصبح على نزار بنات آخر .

ان هذا السلوك الخطير الذي تشهده الضفة الغربية منذ فترة ليست بالقصيرة هو استمرار لذات النهج الذي يحول البلاد لدولة عميقة يحكمها التغول والاستبداد، وفق ادوات بوليسية تمارس التعدي على القانون بدل انفاذه، وتمس اسس العدالة بدلا من السهر على حمايتها، وتمثل اضافة الى ذلك خروجا واضحا عن تقاليد واعراف الشعب الفلسطيني، وهو ما يتطلب العمل بسرعة على تدارك الوضع قبل خروج الامور عن السيطرة، من اجل الحفاظ على السلم الاهلي والمجتمعي، وتوفير الامن للمواطن على حياته وممتلكاته واهله، والعمل على تطويق ما جرى من خلال ارادة سياسية جدية لمحاسبة كل الذين تورطوا في هذه الاحداث .

ان شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية وهي تدعو لمعالجة جدية لتداعيات مقتل الناشط نزار بنات من خلال كشف الجناة، ومحاسبة كل من تورط فيه، تجدد دعوتها للعودة الى سكة القانون الأساسي، بتحديد موعد للانتخابات التشريعية والرئاسية وتعزيز الفصل بين السلطات ومنظومة المساءلة المنصوص عليها في القانون الأساسي الفلسطيني.    

ان المساءلة والمحاسبة وتطبيق القانون وتعميق الحوار الداخلي هو بمثابة طوق النجاة للكل الوطني امام هذه الصورة السوداء التي سادت خلال الايام الماضية، بما فيها ما جرى امس في رام الله والبيرة من تجاوز للقانون، وحالة التوتر التي اعقبت الاعتداء على النشطاء، ونناشد من هنا كل العقلاء والحريصين والغيورين على المصلحة الوطنية، للعمل بكل الطرق الممكنة لتجنيب شعبنا المزيد من المعاناة والخشية على مستقبل اجياله، والتحذيرات من الفوضى التي ينبغي عدم الوصول اليها بكل السبل المتاحة .

يجب ألا ننسى أن معركتنا كشعب هي في مواجهة ممارسات التهجير القسري لشعبنا في القدس والمنطقة المصنفة ج، وملاحقة الاحتلال على جرائم الحرب، وليس بارتكاب جرائم داخلية تضع القائمين عليها ليس فقط أمام مساءلة القانون الفلسطيني وحسب، بل والمساءلة الدولية أيضا.

أخبار ذات صلة

&#34;الخارجية&#34;: سيرفرف العلم الفلسطيني على بلديتي كليفتون وباترسون في أمريكا

"الخارجية": سيرفرف العلم الفلسطيني على بلديتي كليفتون وباترسون في أمريكا

أول تصريح لـ &#34;إسماعيل هنية&#34; عقب وصوله للعاصمة اللبنانية بيروت

أول تصريح لـ "إسماعيل هنية" عقب وصوله للعاصمة اللبنانية بيروت

العقاد: نتوقع دخول موجة (كورونا) الثالثة لقطاع غزة في هذا الموعد

العقاد: نتوقع دخول موجة (كورونا) الثالثة لقطاع غزة في هذا الموعد

بلدية غزة تبحث مع مركز عمارة التراث سبل تنفيذ مشاريع في الأماكن الأثرية

بلدية غزة تبحث مع مركز عمارة التراث سبل تنفيذ مشاريع في الأماكن الأثرية

&#34;الديمقراطية&#34;: الاعتداء على منزل الشهيد القائد عمر القاسم عمل استفزازي ستكون له تداعياته

"الديمقراطية": الاعتداء على منزل الشهيد القائد عمر القاسم عمل استفزازي ستكون له تداعياته

الهباش يزور مقر الاستخبارات العسكرية معزياً بشهدائها ويشيد بدور أجهزة الأمن الفلسطينية

الهباش يزور مقر الاستخبارات العسكرية معزياً بشهدائها ويشيد بدور أجهزة الأمن الفلسطينية

&#34;الحي الذكي&#34; يقضي على شبح انقطاع الكهرباء لـ 160 منزلاً في القرارة

"الحي الذكي" يقضي على شبح انقطاع الكهرباء لـ 160 منزلاً في القرارة

&#34;الخارجية&#34; تطالب المدعي العام للجنائية بسرعة التحقيق بجرائم الاحتلال بالشيخ جراح وسلوان

"الخارجية" تطالب المدعي العام للجنائية بسرعة التحقيق بجرائم الاحتلال بالشيخ جراح وسلوان

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;الخارجية&#34;: سيرفرف العلم الفلسطيني على بلديتي كليفتون وباترسون في أمريكا

"الخارجية": سيرفرف العلم الفلسطيني على بلديتي كليفتون وباترسون في أمريكا

بلدية غزة تبحث مع مركز عمارة التراث سبل تنفيذ مشاريع في الأماكن الأثرية

بلدية غزة تبحث مع مركز عمارة التراث سبل تنفيذ مشاريع في الأماكن الأثرية

&#34;الديمقراطية&#34;: الاعتداء على منزل الشهيد القائد عمر القاسم عمل استفزازي ستكون له تداعياته

"الديمقراطية": الاعتداء على منزل الشهيد القائد عمر القاسم عمل استفزازي ستكون له تداعياته

&#34;المنظمات الأهلية&#34;: تطبيق القانون وصون الحريات المدخل الأساس لمعالجة تداعيات مقتل الناشط بنات

"المنظمات الأهلية": تطبيق القانون وصون الحريات المدخل الأساس لمعالجة تداعيات مقتل الناشط بنات

الهباش يزور مقر الاستخبارات العسكرية معزياً بشهدائها ويشيد بدور أجهزة الأمن الفلسطينية

الهباش يزور مقر الاستخبارات العسكرية معزياً بشهدائها ويشيد بدور أجهزة الأمن الفلسطينية

&#34;الخارجية&#34; تطالب المدعي العام للجنائية بسرعة التحقيق بجرائم الاحتلال بالشيخ جراح وسلوان

"الخارجية" تطالب المدعي العام للجنائية بسرعة التحقيق بجرائم الاحتلال بالشيخ جراح وسلوان

سلطة النقد: تحسن بمؤشر الأعمال في الضفة وانكماش في غزة

سلطة النقد: تحسن بمؤشر الأعمال في الضفة وانكماش في غزة

كهرباء غزة تطلق عملية التخطيط الاستراتيجي للأعوام (2022-2026)

كهرباء غزة تطلق عملية التخطيط الاستراتيجي للأعوام (2022-2026)

منوعات

شاهد: زينة عماد تشعل مواقع التواصل بعد غنائها مع محمد حماقي بجدة

شاهد: زينة عماد تشعل مواقع التواصل بعد غنائها مع محمد حماقي بجدة

تعرف على حبيبة وائل كفوري الجديدة.. من تكون؟

تعرف على حبيبة وائل كفوري الجديدة.. من تكون؟

شاهد: طفل فيلم &#34;أبو علي&#34; يبهر الجمهور بعد آخر ظهور له

شاهد: طفل فيلم "أبو علي" يبهر الجمهور بعد آخر ظهور له

من هم المشاهير الذين حصلوا على الإقامة الذهبية الإماراتية حتى الآن؟

من هم المشاهير الذين حصلوا على الإقامة الذهبية الإماراتية حتى الآن؟

شاهد: إليسا تتعرض لموقف محرج من معجبة على المسرح.. وهذا ما حدث

شاهد: إليسا تتعرض لموقف محرج من معجبة على المسرح.. وهذا ما حدث

شاهد ماذا علق طليق ياسمين عبد العزيز على حذف فيديو شقيقته

شاهد ماذا علق طليق ياسمين عبد العزيز على حذف فيديو شقيقته

ما آخر التطورات الصحية لحالة دلال عبد العزيز؟

ما آخر التطورات الصحية لحالة دلال عبد العزيز؟

بعد ظهورها بالحجاب.. شاهد كيف تلقت حلا شيحة الدعم من الفنانات

بعد ظهورها بالحجاب.. شاهد كيف تلقت حلا شيحة الدعم من الفنانات

لهذا السبب.. الشرطة تمنع محمود العسيلي وحسن شاكوش من الغناء بالساحل

لهذا السبب.. الشرطة تمنع محمود العسيلي وحسن شاكوش من الغناء بالساحل

شاهد: دينا الشربيني تثير الجدل و توجه رسالة غامضة

شاهد: دينا الشربيني تثير الجدل و توجه رسالة غامضة

عربي

الأحمد يكشف تفاصيل اجتماع لجنة فلسطين بالبرلمان العربي برئاسة عادل العسومي

الأحمد يكشف تفاصيل اجتماع لجنة فلسطين بالبرلمان العربي برئاسة عادل العسومي

انتشال جثث ثلاث ضحايا من أنقاض عقار قديم منهار وسط الإسكندرية

انتشال جثث ثلاث ضحايا من أنقاض عقار قديم منهار وسط الإسكندرية

مصر: تدهور الحالة الصحية لزوجة الرئيس الراحل أنور السادات

مصر: تدهور الحالة الصحية لزوجة الرئيس الراحل أنور السادات

هجوم بطائرات مسيرة قرب مقر القنصلية الأمريكية الجديد في أربيل

هجوم بطائرات مسيرة قرب مقر القنصلية الأمريكية الجديد في أربيل