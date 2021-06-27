الهباش يزور مقر الاستخبارات العسكرية معزياً بشهدائها ويشيد بدور أجهزة الأمن الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطنقدم د. محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين مستشارالرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، على رأس وفد من القضاء الشرعي التعازي للواء زكريا مصلح رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية ولقيادة وأفراد الجهاز باستشهاد النقيب تيسير العيسة والملازم أدهم عليوي الذين اغتالتهم قوات الاحتلال أثناء أدائهم الواجب الوطني في مدينة جنين .وأكد الهباش خلال اللقاء أن أبناء المؤسسة الأمنية هم درع الوطن الحامي وهو سدنة مشروعنا الوطني وحماة الشرعية الفلسطينية ويقفون رأس حربة في مواجهة الاحتلال وأعوانه الذين يحاولون بشتى الطرق شق الصف الوطني وضرب النسيج المجتمعي لشعبنا الفلسطيني، مؤكداً وقوف جهاز القضاء الشرعي بكافة مكوناته من قضاة وموظفين خلف المؤسسة الأمنية وأبنائها الذين هم أبناؤنا وإخواننا وهم منا ونحن منهم .وأشاد قاضي القضاة ببطولات الشهداء وصبر أهاليهم، مؤكداً أن الملحمة التي سطرها الشهداء تيسير العيسة وأدهم عليوي تضاف إلى سجل الخالدين لأبناء المؤسسة الأمنية الفلسطينية التي كانت وما زالت تحمل مهمة مقدسة يرضى عنها الله ورسوله في الدفاع عن أهلنا وعن حقوق شعبنا في الحرية والانعتاق من الاحتلال وقدموا في سبيل ذلك قافلة طويلة ومستمرة من الشهداء والأسرى والجرحى.من جانبه شكر اللواء زكريا مصلح الدكتور الهباش والوفد المرافق له على هذه اللفتة، مؤكداً أن المؤسسة الأمنية سوف تبقى عند حسن ظن شعبنا وفية للوطن وللمشروع الوطني الفلسطيني خلف قيادتنا الشرعية ممثلة بفخامة الرئيس محمود عباس ومنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني حتى تحقيق آمال شعبنا بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف .