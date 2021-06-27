وزير التربية يلتقي وفداً من مدرسة "الفرندز" ويبحث احتياجاتها



وترأس الوفد؛ الأمين العام لجميعة فريندز يونايتيد ميتنج د. كيلي كيلوم، ومدير عام مدارس الفرندز م. مازن كرم، ومدير عام المدرسة برام الله رانية معايعة.



وفي هذا السياق، ثمن عورتاني جهود المدرسة والأساليب التي تتبعها في تعليم طلبتها وتنمية مهاراتهم وقدراتهم، لافتاً إلى أن الوزارة عبر الجهات المختصة فيها؛ ستقوم بدراسة كافة الاحتياجات بما يتقاطع والبرامج والخطط التربوية.



بدوره؛ أشاد كيلوم بدور الوزارة واهتمامها في دعم الطلبة وحرصها الدائم على توفير الدعم للقطاع التعليمي والتواصل الدائم بما يحقق الغايات المشتركة.





بدوره؛ أشاد كيلوم بدور الوزارة واهتمامها في دعم الطلبة وحرصها الدائم على توفير الدعم للقطاع التعليمي والتواصل الدائم بما يحقق الغايات المشتركة.

رام الله - دنيا الوطنالتقى وزير التربية والتعليم أ.د. مروان عورتاني، اليوم، وفداً من مدرسة الفرندز؛ لبحث بعض القضايا الخاصة بالمدرسة واحتياجاتها.