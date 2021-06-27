شؤون فلسطينية

كهرباء غزة تطلق عملية التخطيط الاستراتيجي للأعوام (2022-2026)

كهرباء غزة تطلق عملية التخطيط الاستراتيجي للأعوام (2022-2026)
رام الله - دنيا الوطن
أطلقت شركة توزيع كهرباء محافظات غزة عملية التخطيط الاستراتيجي للأعوام 2022 – 2026م، حيث عقدت لجنة التخطيط الاستراتيجي أول اللقاءات التمهيدية مع مدراء الإدارة التنفيذية يوم الأربعاء الموافق 23/06/2021م، مستعرضة مراحل وأنشطة عملية التخطيط ودور كل جهة فيها. 

وتأتي هذه الجهود ضمن سلسلة مراحل تعمل الشركة بموجبها على وضع خطة استراتيجية مستجيبة للتحديات الكبيرة التي تواجهها في قطاع غزة بعد استيفاء الدراسات اللازمة وعبر اشراك كافة الجهات ذات العلاقة حسب منهجية التخطيط المعتمدة.




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