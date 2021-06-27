شؤون فلسطينية

سحويل: "فتح" لن تقف مكتوفة الأيدي أمام محاولات استباحة الدم الفلسطيني

سحويل: "فتح" لن تقف مكتوفة الأيدي أمام محاولات استباحة الدم الفلسطيني
رام الله - دنيا الوطن
قال أمين سر حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" في رام الله موفق سحويل إن "فتح" ستبقى يقظة، ولن تقف مكتوفة الأيدي أمام محاولات استباحة الدم الفلسطيني.

وأكد سحويل في حديث لإذاعة صوت فلسطين، صباح اليوم الأحد، أن المسيرة التي انطلقت أمس هي عبارة عن خطوات استباقية تؤكد من طبيعة المشاركين فيها أن هناك أجندات غير وطنية، موضحا أن خروج فتح أمس كان بهدف منع الاشتباك مع قوى الأمن وحرصاً على السلم الأهلي وعدم حرف البوصلة عما يجري من تهويد للمدينة المقدسة.

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