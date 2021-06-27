دغلس: على الجميع نبذ محاولات حرف البوصلة

رام الله - دنيا الوطنشدد مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة غسان دغلس، على ضرورة وحدة الصف الوطني في مواجهة الاحتلال والمشاريع الاستيطانية والعمل على نبذ محاولات حرف البوصلة من خلال قيام الاحتلال واعوانه بتشويه صورة السلطة الوطنية.وأكد دغلس في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، اليوم الأحد، أهمية كلمة الرئيس محمود عباس في دورة المجلس الثوري لحركة فتح، التي دعا فيها إلى استئناف الحوار الوطني فورا.وبين أن المجلس الثوري لحركة فتح في دورته الاخيرة، طالب بتوحيد المقاومة الشعبية من خلال تشكيل القيادة الوطنية الموحدة، وتفويت الفرصة على كل من يحاول حرف البوصلة.