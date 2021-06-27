شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: الوضع الصحي للأسير موفق عروق يزداد سوءاً يوماً بعد آخر

هيئة الأسرى: الوضع الصحي للأسير موفق عروق يزداد سوءاً يوماً بعد آخر
أسرى في سجون الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
يواجه الأسير المريض موفق عروق (78 عاماً) وضعاً صحياً قاسياً وحالته تزداد سوءاً يوماً بعد آخر، وتحتجزه سلطات الاحتلال حالياً بمعتقل "عسقلان".

وأوضحت الهيئة في بيانها، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن الأسير يعاني من مشاكل في الرئة ويتقيأ بشكل يومي، ويشتكي من خدر بقدميه وتعب وإرهاق مستمر وأوجاع في كافة أنحاء جسده، إلى جانب إصابته بمرض السرطان في الكبد والمعدة.

وأضافت أن الأسير عروق بحاجة ماسة لمتابعة طبية حثيثة لوضعه، كما أنه بحاجة لتوفير نوع خاص من الأطعمة والفيتامينات، نظراً لوضعه الصحي السيء.  

ولفتت الهيئة أنه خلال شهر حزيران من عام 2019، بدأت أعراض صحية صعبة تظهر على الأسير عروق، وتبين لاحقا أنه مصاب بالسرطان بعد فحوص طبية أجريت له، وماطلت إدارة سجون الاحتلال حينها بتقديم العلاج الكيماوي له حتى شهر تشرين الثاني في العام ذاته، مما أدى إلى تفاقم حالته في تلك الفترة، وبعد عدة جلسات علاج خضع لها، أكد أطباء الاحتلال أنه استنفد العلاج الكيماوي دون أن يسعفه.

من الجدير ذكره أن الأسير عروق من بلدة يافة الناصرة معتقل منذ عام 2003، ومحكوم بالسجن لـ 30 عاماً، ويعتبر من الحالات المرضية الصعبة القابعة داخل معتقلات الاحتلال. 

أخبار ذات صلة

حي سلوان والشيخ جراح بالقدس.. تهجيرٌ قسري وتطهيرٌ عرقي

حي سلوان والشيخ جراح بالقدس.. تهجيرٌ قسري وتطهيرٌ عرقي

غزة: &#34;النقل والمواصلات&#34; تعلن عن عودة العمل داخل دائرة ترخيص الشمال

غزة: "النقل والمواصلات" تعلن عن عودة العمل داخل دائرة ترخيص الشمال

كميل: حماس تسعى لاستغلال حادثة وفاة نزار بنات للانقلاب على منظمة التحرير

كميل: حماس تسعى لاستغلال حادثة وفاة نزار بنات للانقلاب على منظمة التحرير

أكرم الرجوب: لدينا معلومات وتسجيلات لتيارات وجهات مشبوهة تريد إحداث انقلاب في الضفة

أكرم الرجوب: لدينا معلومات وتسجيلات لتيارات وجهات مشبوهة تريد إحداث انقلاب في الضفة

الأشغال بغزة: نتوقع أن يبدأ إعادة الإعمار خلال ثلاثة أشهر

الأشغال بغزة: نتوقع أن يبدأ إعادة الإعمار خلال ثلاثة أشهر

بحر: المقاومة تمسك بزمام المبادرة لصفقة وفاء أحرار جديدة

بحر: المقاومة تمسك بزمام المبادرة لصفقة وفاء أحرار جديدة

الحكم بالأشغال الشاقة وغرامة مالية لمدان بتهمة شراء مواد مخدرة بقصد الاتجار

الحكم بالأشغال الشاقة وغرامة مالية لمدان بتهمة شراء مواد مخدرة بقصد الاتجار

54 يومًا على إضراب أبو عطوان.. أربعة أسرى بسجون الاحتلال يواصلون الإضراب

54 يومًا على إضراب أبو عطوان.. أربعة أسرى بسجون الاحتلال يواصلون الإضراب

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: الوضع الصحي للأسير موفق عروق يزداد سوءاً يوماً بعد آخر

هيئة الأسرى: الوضع الصحي للأسير موفق عروق يزداد سوءاً يوماً بعد آخر

غزة: &#34;النقل والمواصلات&#34; تعلن عن عودة العمل داخل دائرة ترخيص الشمال

غزة: "النقل والمواصلات" تعلن عن عودة العمل داخل دائرة ترخيص الشمال

بحر: المقاومة تمسك بزمام المبادرة لصفقة وفاء أحرار جديدة

بحر: المقاومة تمسك بزمام المبادرة لصفقة وفاء أحرار جديدة

الحكم بالأشغال الشاقة وغرامة مالية لمدان بتهمة شراء مواد مخدرة بقصد الاتجار

الحكم بالأشغال الشاقة وغرامة مالية لمدان بتهمة شراء مواد مخدرة بقصد الاتجار

54 يومًا على إضراب أبو عطوان.. أربعة أسرى بسجون الاحتلال يواصلون الإضراب

54 يومًا على إضراب أبو عطوان.. أربعة أسرى بسجون الاحتلال يواصلون الإضراب

الإحصاء الفلسطيني: بدء تدريب مدراء التعداد ومساعديهم في المحافظات

الإحصاء الفلسطيني: بدء تدريب مدراء التعداد ومساعديهم في المحافظات

&#34;العفو الدولية&#34; تعلق على وفاة الناشط الفلسطيني نزار بنات

"العفو الدولية" تعلق على وفاة الناشط الفلسطيني نزار بنات

عيسى: إسرائيل تتبع سـلسلة قوانين تهويدية لتجسـيد الاسـتيطان

عيسى: إسرائيل تتبع سـلسلة قوانين تهويدية لتجسـيد الاسـتيطان

منوعات

شاهد: زينة عماد تشعل مواقع التواصل بعد غنائها مع محمد حماقي بجدة

شاهد: زينة عماد تشعل مواقع التواصل بعد غنائها مع محمد حماقي بجدة

تعرف على حبيبة وائل كفوري الجديدة.. من تكون؟

تعرف على حبيبة وائل كفوري الجديدة.. من تكون؟

شاهد: طفل فيلم &#34;أبو علي&#34; يبهر الجمهور بعد آخر ظهور له

شاهد: طفل فيلم "أبو علي" يبهر الجمهور بعد آخر ظهور له

من هم المشاهير الذين حصلوا على الإقامة الذهبية الإماراتية حتى الآن؟

من هم المشاهير الذين حصلوا على الإقامة الذهبية الإماراتية حتى الآن؟

شاهد: إليسا تتعرض لموقف محرج من معجبة على المسرح.. وهذا ما حدث

شاهد: إليسا تتعرض لموقف محرج من معجبة على المسرح.. وهذا ما حدث

شاهد ماذا علق طليق ياسمين عبد العزيز على حذف فيديو شقيقته

شاهد ماذا علق طليق ياسمين عبد العزيز على حذف فيديو شقيقته

ما آخر التطورات الصحية لحالة دلال عبد العزيز؟

ما آخر التطورات الصحية لحالة دلال عبد العزيز؟

بعد ظهورها بالحجاب.. شاهد كيف تلقت حلا شيحة الدعم من الفنانات

بعد ظهورها بالحجاب.. شاهد كيف تلقت حلا شيحة الدعم من الفنانات

لهذا السبب.. الشرطة تمنع محمود العسيلي وحسن شاكوش من الغناء بالساحل

لهذا السبب.. الشرطة تمنع محمود العسيلي وحسن شاكوش من الغناء بالساحل

شاهد: دينا الشربيني تثير الجدل و توجه رسالة غامضة

شاهد: دينا الشربيني تثير الجدل و توجه رسالة غامضة

عربي

الأحمد يكشف تفاصيل اجتماع لجنة فلسطين بالبرلمان العربي برئاسة عادل العسومي

الأحمد يكشف تفاصيل اجتماع لجنة فلسطين بالبرلمان العربي برئاسة عادل العسومي

انتشال جثث ثلاث ضحايا من أنقاض عقار قديم منهار وسط الإسكندرية

انتشال جثث ثلاث ضحايا من أنقاض عقار قديم منهار وسط الإسكندرية

مصر: تدهور الحالة الصحية لزوجة الرئيس الراحل أنور السادات

مصر: تدهور الحالة الصحية لزوجة الرئيس الراحل أنور السادات

هجوم بطائرات مسيرة قرب مقر القنصلية الأمريكية الجديد في أربيل

هجوم بطائرات مسيرة قرب مقر القنصلية الأمريكية الجديد في أربيل