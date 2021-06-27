شؤون فلسطينية

غزة: "النقل والمواصلات" تعلن عن عودة العمل داخل دائرة ترخيص الشمال

غزة: "النقل والمواصلات" تعلن عن عودة العمل داخل دائرة ترخيص الشمال
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة النقل والمواصلات عن أعادة افتتاح دائرة ترخيص الشمال بعد أغلاقه لأكثر من شهر جراء قصفه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان الأخير على قطاع غزة.

حيث أكد اللواء صلاح الدين أبو شرخ وكيل الوزارة أن الاحتلال الإسرائيلي لن يثنينى عن  تقديم الخدمات لأبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة.

وتابع أبو شرخ بالقول أن وزارته تسعى بكافة الإمكانيات المتاحة من أجل تطوير منظومة العمل داخل دوائر الترخيص المنتشرة عبر المحافظات بما يخدم المواطن في تقديم أفضل الخدمات بأسرع وقت وأقل جهد.

من جانبه أوضح أ. معين قويدر رئيس قطاع سلطة الترخيص أنه ومنذ اللحظة الأولى من تدمير مقر دائرة ترخيص الشمال باشرت فرق الوزارة في العمل على إصلاح المكان من أجل اعادة تشغيله وذلك في سبيل تقديم الخدمات للمواطنين في محافظة الشمال.



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