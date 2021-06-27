كميل: حماس تسعى لاستغلال حادثة وفاة نزار بنات للانقلاب على منظمة التحرير

رام الله - دنيا الوطنقال عضو المجلس الثوري لحركة فتح عبد الله كميل: إن حركة حماس تسعى لاستغلال حادثة وفاة الناشط نزار بنات للانقلابعلى منظمة التحرير، والسيطرة عليها وقلب الشارع الفلسطيني على السلطة.وحمل كميل في حديث للإذاعة الرسمية، اليوم الأحد، حركة حماسالمسؤولية الكاملة عن حالة الفوضى التي تسعى لاثارتها في الشارع قائلاً: إنه كان الأجدر بها انتظار نتائج التحقيق، مضيفا أنهم صنعوا من أنفسهم أستاذة بالديمقراطية وهم عكس ذلك في قطاع غزة.وأكد كميل أن النظام السّياسي الفلسطيني بُني بالعرق والجهد والدم ويواجه الاحتلال بحماية من حركة فتح والقوى الحية من أبناء الشعب الفلسطيني.