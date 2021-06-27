أكرم الرجوب: لدينا معلومات وتسجيلات لتيارات وجهات مشبوهة تريد إحداث انقلاب في الضفة

رام الله - دنيا الوطنقال محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب: إن "قيام مجموعة من المتظاهرين بشتم واستفزاز أفراد الأمن يهدف لخلق فتنة في الشارع الفلسطيني، ما يؤكد أن ما جرى بالأمس في رام الله كان مقصودا ومخططا له"، وفق تعبيره.واضاف الرجوب في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) اليوم الأحد، ان هناك مجموعة كانت تخطط لخلق البلبلة وزعزعة الأمن مستغلين حادثة وفاة نزار بنات لخلط الاوراق، مؤكدا أن من يدير هذا المخطط يجب ان يعلم بان الشعب الفلسطيني لنيقبل بذلك.واضاف أن "هناك معلومات مؤكدة وتسجيلات صوتية وصورا لبعض التيارات وجهات مشبوهة تؤكد ان لديهم مخطط لزعزعة الأمن واستهداف المؤسسة الامنية ويهدفون الى تكرار ما حدث في العام 2007 بغزة".وشدد الرجوب ان المخطط الذي يقوم به بعض هذه الجهات لزعزعة الامن والاستقرار يهدف لخدمة لحكومة الاحتلال اليمينية لتهجير المواطنين واحلال المستوطنين مكانهم.