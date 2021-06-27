الأشغال بغزة: نتوقع أن يبدأ إعادة الإعمار خلال ثلاثة أشهر

رام الله - دنيا الوطنتحدث ناجي سرحان وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان بغزة، عن آخر جهود الوزارة في حصر أضرار العدوان وإعادة الإعمار.وقال سرحان في تصريحات لإذاعة (الأقصى): "نتوقع أن يبدأ الاعمار خلال ثلاثة أشهر قادمة ومتفائلين بدخول مصر على خط الإعمار قريباً جداً".وأضاف: "حصر نحو 1200 وحدة سكنية مدمرة كلياً و100 وحدة غير صالحة للسكن و40 ألف وحدة بشكل جزئي متوسط".وذكر سرحان "أوشكنا على الإنتهاء من حصر الأضرار وطواقمنا ستقوم بالتواصل مع المواطنين الذين لم نتمكن من زيارتهم والأعداد ستكون شبه نهائية حسب المعطيات لدينا"، متابعًا: "حالياً نقدم إغاثات بالتعاون مع المؤسسات العاملة في قطاع غزة وقدمنا من اللجنة القطرية 2000 دولار لحوالي 500 عائلة دمرت منازلهم كلياً".:وأكد أن إغاثات المواطنين بحاجة إلى 18 مليون دولار وموجود لدينا تعاقدات تصل إلى 7 مليون دولار وهناك عجز في 11 مليون دولار تقريباً.وأشار سرحان إلى أن تكلفة إعادة إعمار الوحدات السكنية خلال العدوان الأخير تقدر بحوالي 165 مليون دولار، ولدينا عجز بقيمة 150 مليون دولار من الحروب السابقة.وختم ناجي سرحان حديثه، بالقول: "تكلفة أضرار القطاعات المختلفة (بنية تحتية واقتصاد وغيرها..) تزيد عن 500 مليون دولار، ولدينا عجز بقيمة 600 مليون دولار من الحروب السابقة".