شؤون فلسطينية

بحر: المقاومة تمسك بزمام المبادرة لصفقة وفاء أحرار جديدة

بحر: المقاومة تمسك بزمام المبادرة لصفقة وفاء أحرار جديدة
رام الله - دنيا الوطن
قال القيادي في حركة حماس، د. أحمد بحر إن الأسرى هم عزة وكرامة الشعب الفلسطيني، ويمثلون الوحدة الفلسطينية بكل مكوناتها بفصائله ومؤسساته الأهلية والرسمية.

وأكد في كلمة له خلال وقفة نظمتها حركة الأحرار الفلسطينية، وجمعية واعد للأسرى والمحررين أمام مقر الصليب الأحمر بغزة، أكد على وقوف كل مكونات الشعب الفلسطيني خلف الأسرى على اعتبار أن قضيتهم وطنيه بامتياز ويمثلون الحقوق الفلسطينية والتطلعات بالتحرر والعودة.

وأوضح أن تضامن الشعب الفلسطيني مع الأسرى لا يحده شيء، خاصة المضربين عن الطعام رفضا للاعتقال الإداري، كالأسير الغضنفر أبو عطوان المضرب منذ 54 يوماً، والقيادي بحركة حماس جمال الطويل المضرب من 25 يوماً احتجاجاً على اعتقاله واعتقال ابنته الصحافية بشرى الطويل إدارياً.

وأكد د. بحر على أن الاعتقال الإداري مخالف للقوانين ومرفوض دولياً، "لكن الاحتلال لا يعرف ولا يعترف بالقانون ولا بالأعراف الدولية"، محذراً الاحتلال من التمادي في إجراءاته العنصرية وغير الأخلاقية ضد الأسرى الفلسطينيين.

وقال :"إن المقاومة الفلسطينية تملك زمام المبادرة في انجاز صفقة وفاء أحرار جديدة مشرفة وان الاحتلال سيخضع بالنهاية لشروط المقاومة"، مؤكداً أن محاولات الاحتلال المساومة بين حقوق الأسرى الفلسطينيين وأسرى جيش الاحتلال لدى المقاومة لن تجدي نفعاً.


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