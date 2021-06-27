شؤون فلسطينية

54 يومًا على إضراب أبو عطوان.. أربعة أسرى بسجون الاحتلال يواصلون الإضراب

54 يومًا على إضراب أبو عطوان.. أربعة أسرى بسجون الاحتلال يواصلون الإضراب
رام الله - دنيا الوطن
يواصل أربعة أسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، إضرابهم المفتوح عن الطعام، أقدمهم الأسير الغضنفر أبو عطوان (28 عامًا) من الخليل، المضرب عن الطعام لليوم الـ54 على التوالي رفضًا لاعتقاله الإداريّ،  حيث يواجه وضعًا صحيًا خطيرًا يتفاقم مع مرور الوقت في مستشفى "كابلن" الإسرائيلي.

وكانت المحكمة العليا للاحتلال قد أصدرت قرارًا بتجميد الاعتقال الإداريّ للأسير أبو عطوان، والذي لا يعني إلغاؤه، لكنه يعني إخلاء مسؤولية إدارة سجون الاحتلال، والمخابرات (الشاباك) عن مصير وحياة الأسير أبو عطوان، وتحويله إلى "أسير" غير رسمي في المستشفى، يبقى تحت حراسة "أمن" المستشفى بدلًا من حراسة السّجانين، ولا يُسمح فعليًا بنقله إلى أي مكان.

كما يواصل الأسير الشيخ جمال الطويل (59 عامًا) إضرابه عن الطعام لليوم الـ25 على التوالي، رفضًا لاستمرار الاحتلال باعتقال ابنته الصحفية بشرى الطويل، حيث يقبع في زنازين سجن "هشارون"، الأسير الطويل أسير سابق أمضى ما مجموعه في سجون الاحتلال أكثر من 16 عامًا، وتعرض كافة أفراد عائلته للاعتقال، ويواجه اليوم أوضاعًا صحية صعبة تتفاقم مع استمرار الاحتلال وتعنته بتلبية مطلبه.

وكانت سلطات الاحتلال قد أعادت اعتقال الأسير الطويل في بداية حزيران، وحوّلته مجددًا إلى الاعتقال الإداريّ.

ومؤخرًا شرع الأسير منيف أبو عطوان بإضراب إسنادي لابن شقيقته الغضنفر، وهو معتقل منذ عام 2002، ومحكوم بالسّجن خمس مؤبدات و40 عامًا.

ومنذ خمسة أيام شرع الأسير  محمد أبو فنونة (55 عامًا) من الخليل إضرابه عن الطعام، وذلك منذ لحظة اعتقاله في 23  حزيران الجاريّ، حيث أصدرت مخابرات الاحتلال بحقّه أمر اعتقالٍ إداريّ لمدة أربعة شهور، علمًا أنّه أسير سابق  أمضى ما مجموعه في سجون الاحتلال 12 عامًا، وارتقى نجله الأكبر أحمد شهيدا عام 2016، وحينما ارتقى نجله كان معتقلاً في سجون الاحتلال.

علمًا أنّه يعاني من مشاكل صحية عديدة، وهو بحاجة إلى رعاية ومتابعة صحية. 

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