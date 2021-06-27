شؤون فلسطينية

تجمع المؤسسات الحقوقية (حريّة) يدين فض أجهزة السلطة في الضفة على الصحفيين والمتظاهرين السلميين

رام الله - دنيا الوطن
أدان تجمع المؤسسات الحقوقية (حريّة) بأشد العبارات فض أجهزة السلطة في الضفة الغربية على الصحفيين والمتظاهرين السلميين المنددين لجريمة مقتل الناشط الحقوقي “نزار بنات”.

وبحسب متابعة التجمع؛ فان مجموعة من أجهزة أمن السلطة قامت بالاعتداء بالضرب المبرح بالهراوات واعقاب البنادق وكذلك بالشتم على الصحفيين والنشطاء الحقوقيين في مدينة رام الله أثناء تجمعهم للتنديد بجريمة قتل الناشط نزار خليل بنات.

كما قامت أجهزة الأمن بقمع مسيرة وسط مدينة الخليل والاعتداء بالضرب إطلاق النار والغاز الحارق على المشاركين فيها، هذه الممارسات لأفراد الأجهزة الأمنية تشير الى نية مبيته لدى أجهزة امن السلطة بتقويض حرية الرأي والتعبير بالقوة في مناطق الضفة الغربية، وخاصة بعد ارسالها العشرات من التهديدات بالقتل ضد الصحفيين والناشطين كان أخرها رسالة التهديد التي تسلمها الصحفي علاء الريماوي ولصحفي علي دراغمة وغيرهم من النشطاء والصحفيين.

إذ يدين التجمع؛ هذه الممارسات وهذا التغول الخطير على حرية المواطنين، والسياسة القمعية للحريات العامة فانه يطالب:

1.   وقف ممارسات واعتداءات أجهزة أمن السلطة ضد المواطنين، والسماح لهم بحرية التعبير عن آرائهم ومواقفهم وفقا للقانون.

2. نطالب النائب العام بفتح تحقيق فوري وجدي في هذه الاعتداءات وتقديم المسؤولين عنها للمحاكم الفورية، ومحاسبة كل من شارك فيها.

4. توفير الحماية للنشطاء والصحفيين اُثناء ممارستهم لأنشطتهم.

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