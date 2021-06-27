شؤون فلسطينية

نقابة المحامين تعتذر عن المشاركة في لجنة التحقيق بوفاة الناشط "نزار بنات"

نقابة المحامين تعتذر عن المشاركة في لجنة التحقيق بوفاة الناشط "نزار بنات"
نزار بنات
رام الله - دنيا الوطن
أعلن مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين، اليوم الأحد، أن نقابة المحامين اعتذرت عن المشاركة في لجنة التحقيق الخاصة بوفاة الناشط نزار بنات برئاسة وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة.

وأكدت في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن"، على أن اعتذارها عن المشاركة جاء انسجاما مع موقفها المعلن والسابق بضرورة تشكيل لجنة حيادية ومستقلة وفورية بعيدا عن الصفات الرسمية وذلك بالتوازي مع مسار التحقيق الجنائي في الواقعة والذي يفترض أن تقوم به النيابة العامة فورا .

كما وشددت على أنها كحال جميع أبناء شعبنا تطالب بأن تخرج هذه اللجنة بنتائج وتوصيات واضحة وشفافة لتكشف الحقائق وكافة ملابسات الحادثة سيئة السيط ونشرها للرأي العام ودون مواربة او تأخير وصولا إلى إحالة كل من يثبت تورطه ومسؤوليته للعدالة كائنا من كان .

وفي ذات السياق، أكدت على حق التظاهر السلمي وحرية الرأي والتعبير هي محددات دستورية أساسية كفلها القانون الأساسي الفلسطيني ووثيقة إعلان الاستقلال، وبالتالي يغدو الاعتداء على هذه الحقوق من قبل أية جهة أو فئة كانت هو خرق واضح وصريح لأحكام القانون الأساسي والوثيقة الدستورية، و تندرج المشاهد التي رأيناها في أعقاب مظاهرة مساء أمس وسط مدينة رام الله من أعمال ضرب واشتباك من قبل عناصر أمنية ضمن ذات الإطار من انتهاكات جسيمة لذات القيم والمفاهيم وتسوتجب الملاحقة.

واستنكرت نقابة المحامين بشدة لما يجري، قائلة: "علينا الآن كفلسطينين شعبا ومؤسسات وبشكل مفصلي، أن نحدد المسار المستقبلي الذي نريد. هل نريد مسار قائم على التعددية واحترام الراي والرأي الاخر ونبذ الفرقة واحترام القواعد الدستورية في إطار حماية الحقوق والحريات العامة، أم نريد مسارا يقوم على خرق هذه الحقوق والمبادئ ويدفعنا شعبا وقضيته نحو المجهول؟!".

واستطردت: أن اهات شعبنا ونضالاته على مدار ثلاثة سبعون عاما من النكبة لدحر الاحتلال الصهيوني لا يمكن أن تذهب هدرا في إطار حالة الاشتباك الداخلي وتقييد مساحات حرية الراي والتعبير والتي من المفترض على المؤسسة الرسمية تعزيزها لا تقويدها على قاعدة الشراكة بين الكل الفلسطيني.

وأشارت نقابة المحامين، إلى أن غياب وانقطاع العملية الديمقراطية في الساحة الفلسطينية يلقي بظلاله بشكل متزايد يوما بعد يوم في ظل غياب ادوات الرقابة الفعلية والمتمثلة بشكل رئيسي في غياب الجهة الرقابية الأولى وهي السلطة التشريعية.

وشددت على أن الأحداث الأليمة التي حصلت في اليومين الماضيين تتطلب وبوعي ومسؤولية وطنية تامة من كافة مكونات شعبنا بدءا من الجهات الرسمية على اختلاف مسمياتها وتشكيلاتها وكافة قوى شعبنا الحية من قوى سياسية ونقابات واتحادات ومؤسسات مجتمع مدني وحراكات شخصيات وطنية ومتجمعية الذهاب نحو ميثاق وطني شامل يحرم الدم الفلسطيني وينبذ الفرقة ويرسخ قواعد احترام حرية الرأي والرأي الاخر كادوات رئيسية لمواجهة المشروع الصهيوني.

وفي سياق متصل، أكدت النقابة على أن الاعتقال السياسي مرفوض بغض النظر عن من يمارسه واكدت التزامها التام وبإيمان راسخ باستعدادها على الدوام في تقديم المساعدة القانونية المجانية اللازمة لأية حالة اعتقال سياسي موجودة في شقي الوطن بما في ذلك اية حالة اعتقال تندرج ضمن إطار انتهاك حق الرأي والتعبير.

أخبار ذات صلة

الحكم بالأشغال الشاقة وغرامة مالية لمدان بتهمة شراء مواد مخدرة بقصد الاتجار

الحكم بالأشغال الشاقة وغرامة مالية لمدان بتهمة شراء مواد مخدرة بقصد الاتجار

54 يومًا على إضراب أبو عطوان.. أربعة أسرى بسجون الاحتلال يواصلون الإضراب

54 يومًا على إضراب أبو عطوان.. أربعة أسرى بسجون الاحتلال يواصلون الإضراب

الإحصاء الفلسطيني: بدء تدريب مدراء التعداد ومساعديهم في المحافظات

الإحصاء الفلسطيني: بدء تدريب مدراء التعداد ومساعديهم في المحافظات

&#34;العفو الدولية&#34; تعلق على وفاة الناشط الفلسطيني نزار بنات

"العفو الدولية" تعلق على وفاة الناشط الفلسطيني نزار بنات

عيسى: إسرائيل تتبع سـلسلة قوانين تهويدية لتجسـيد الاسـتيطان

عيسى: إسرائيل تتبع سـلسلة قوانين تهويدية لتجسـيد الاسـتيطان

بدء اجتماع طارئ للجنة المركزية لحركة فتح برئاسة العالول

بدء اجتماع طارئ للجنة المركزية لحركة فتح برئاسة العالول

السلالة الهندية لفيروس كورونا تدخل فلسطين

السلالة الهندية لفيروس كورونا تدخل فلسطين

ثلاثة أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام

ثلاثة أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

54 يومًا على إضراب أبو عطوان.. أربعة أسرى بسجون الاحتلال يواصلون الإضراب

54 يومًا على إضراب أبو عطوان.. أربعة أسرى بسجون الاحتلال يواصلون الإضراب

الإحصاء الفلسطيني: بدء تدريب مدراء التعداد ومساعديهم في المحافظات

الإحصاء الفلسطيني: بدء تدريب مدراء التعداد ومساعديهم في المحافظات

&#34;العفو الدولية&#34; تعلق على وفاة الناشط الفلسطيني نزار بنات

"العفو الدولية" تعلق على وفاة الناشط الفلسطيني نزار بنات

عيسى: إسرائيل تتبع سـلسلة قوانين تهويدية لتجسـيد الاسـتيطان

عيسى: إسرائيل تتبع سـلسلة قوانين تهويدية لتجسـيد الاسـتيطان

ثلاثة أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام

ثلاثة أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام

&#34;التعليم العالي&#34; تبحث ترتيبات اعتماد نظام داخلي محوسب للموارد البشرية

"التعليم العالي" تبحث ترتيبات اعتماد نظام داخلي محوسب للموارد البشرية

الرئيس عباس يهنئ نظيره الجيبوتي بعيد الاستقلال

الرئيس عباس يهنئ نظيره الجيبوتي بعيد الاستقلال

(كورونا عالميًا): 3 ملايين و933 ألف وفاة و181 مليونا و561 ألف إصابة

(كورونا عالميًا): 3 ملايين و933 ألف وفاة و181 مليونا و561 ألف إصابة

منوعات

شاهد: زينة عماد تشعل مواقع التواصل بعد غنائها مع محمد حماقي بجدة

شاهد: زينة عماد تشعل مواقع التواصل بعد غنائها مع محمد حماقي بجدة

تعرف على حبيبة وائل كفوري الجديدة.. من تكون؟

تعرف على حبيبة وائل كفوري الجديدة.. من تكون؟

شاهد: طفل فيلم &#34;أبو علي&#34; يبهر الجمهور بعد آخر ظهور له

شاهد: طفل فيلم "أبو علي" يبهر الجمهور بعد آخر ظهور له

من هم المشاهير الذين حصلوا على الإقامة الذهبية الإماراتية حتى الآن؟

من هم المشاهير الذين حصلوا على الإقامة الذهبية الإماراتية حتى الآن؟

شاهد: إليسا تتعرض لموقف محرج من معجبة على المسرح.. وهذا ما حدث

شاهد: إليسا تتعرض لموقف محرج من معجبة على المسرح.. وهذا ما حدث

شاهد ماذا علق طليق ياسمين عبد العزيز على حذف فيديو شقيقته

شاهد ماذا علق طليق ياسمين عبد العزيز على حذف فيديو شقيقته

ما آخر التطورات الصحية لحالة دلال عبد العزيز؟

ما آخر التطورات الصحية لحالة دلال عبد العزيز؟

بعد ظهورها بالحجاب.. شاهد كيف تلقت حلا شيحة الدعم من الفنانات

بعد ظهورها بالحجاب.. شاهد كيف تلقت حلا شيحة الدعم من الفنانات

لهذا السبب.. الشرطة تمنع محمود العسيلي وحسن شاكوش من الغناء بالساحل

لهذا السبب.. الشرطة تمنع محمود العسيلي وحسن شاكوش من الغناء بالساحل

شاهد: دينا الشربيني تثير الجدل و توجه رسالة غامضة

شاهد: دينا الشربيني تثير الجدل و توجه رسالة غامضة

عربي

الأحمد يكشف تفاصيل اجتماع لجنة فلسطين بالبرلمان العربي برئاسة عادل العسومي

الأحمد يكشف تفاصيل اجتماع لجنة فلسطين بالبرلمان العربي برئاسة عادل العسومي

انتشال جثث ثلاث ضحايا من أنقاض عقار قديم منهار وسط الإسكندرية

انتشال جثث ثلاث ضحايا من أنقاض عقار قديم منهار وسط الإسكندرية

مصر: تدهور الحالة الصحية لزوجة الرئيس الراحل أنور السادات

مصر: تدهور الحالة الصحية لزوجة الرئيس الراحل أنور السادات

هجوم بطائرات مسيرة قرب مقر القنصلية الأمريكية الجديد في أربيل

هجوم بطائرات مسيرة قرب مقر القنصلية الأمريكية الجديد في أربيل