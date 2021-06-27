شؤون فلسطينية

بدء اجتماع طارئ للجنة المركزية لحركة فتح برئاسة العالول

بدء اجتماع طارئ للجنة المركزية لحركة فتح برئاسة العالول
أرشيفية
خاص دنيا الوطن
علمت "دنيا الوطن" من مصدر مطلع صباح اليوم الأحد، بأن اجتماعاً طارئاً، للجنة المركزية لحركة فتح، قد بدأ برئاسة، نائب رئيس الحركة، محمود العالول.

يأتي ذلك بعد يوم واحد من فض قوات الأمن الفلسطينية لوقفة احتجاجية في مدينة رام الله، تنديداً بحادثة وفاة الناشط السياسي، نزار بنات.

ولاقت هذه الأحداث، رفضاً كبيراً من قبل الفصائل الفلسطينية، مطالبة بالحفاظ على حرية الرأي والتعبير.

وقُتل نزار بنات فجر الخميس الماضي، بعد وقت قليل من اعتقاله، من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية في مدينة الخليل.

وأصدرت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، الأقاليم الشمالية، أمس السبت، بياناً بشأن حادثة وفاة الناشط السياسي، نزار بنات، أكدت فيه بأن المشروع الوطني الفلسطيني ليس للمقامرة وسنحميه بالدم.

وقالت الحركة في البيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إنها تتابع عن كثب حادثة وفاة المواطن نزار بنات وتداعياتها في الشارع الفلسطيني.

وأضافت: وإذ نعزي عائلة السيد بنات بوفاته، فإن حركة فتح تدعم قرار الحكومة الفلسطينية بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة تمثل بها عائلة المتوفي نزار بنات تقف على كل حيثيات الحادثة وتتخذ الإجراءات والقرارات التي تحقق العدالة وتصون الحقوق لأصحابها.

وأعربت الحركة عن رفضها لـ "محاولات بعض الأطراف المأجورة والتي تلطخت ايديها بدماء شعبنا، وقامرت بمقدراته وحقوقه الوطنية في عواصم عديدة لاستغلال هذه الحادثة بهدف إثارة الفتن والقلاقل في المجتمع الفلسطيني".

وقالت فتح: إن "مؤسستنا الأمنية الفلسطينية لن تكون وحدها في معركة الدفاع عن شعبنا وحقوقه وقضيته وسنتصدى لكل محاولات المساس بها وتشويه صورتها واستغلال هذه الحادثة لبث السموم، وسنضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه التطاول على أبناء مؤسستنا الأمنية لإرضاء رغبات وشهوات اسيادهم في عواصم العهر".

ودعت الحركة لجنة التحقيق بالحادثة الى إعلان نتائج التحقيق للملأ واحقاق الحق لأصحابه وذلك لتفويت الفرصة على صناع الفتن وتحصين البيت الفلسطيني الداخلي، وترسيخ وحدته وسلمه الأهلي بما يعزز قدرتنا ومناعتنا الوطنية في مواجهة مشاريع التصفية والتبعية.

وأضافت: "سنتخذ كافة الإجراءات التي تكفل استقرار النظام وسيادة القانون وحماية المؤسسات والممتلكات العامة والخاصة وحرية الرأي في إطار القانون ولن نسمح لأي كان بحرف البوصلة".

أخبار ذات صلة

الحكم بالأشغال الشاقة وغرامة مالية لمدان بتهمة شراء مواد مخدرة بقصد الاتجار

الحكم بالأشغال الشاقة وغرامة مالية لمدان بتهمة شراء مواد مخدرة بقصد الاتجار

54 يومًا على إضراب أبو عطوان.. أربعة أسرى بسجون الاحتلال يواصلون الإضراب

54 يومًا على إضراب أبو عطوان.. أربعة أسرى بسجون الاحتلال يواصلون الإضراب

الإحصاء الفلسطيني: بدء تدريب مدراء التعداد ومساعديهم في المحافظات

الإحصاء الفلسطيني: بدء تدريب مدراء التعداد ومساعديهم في المحافظات

&#34;العفو الدولية&#34; تعلق على وفاة الناشط الفلسطيني نزار بنات

"العفو الدولية" تعلق على وفاة الناشط الفلسطيني نزار بنات

عيسى: إسرائيل تتبع سـلسلة قوانين تهويدية لتجسـيد الاسـتيطان

عيسى: إسرائيل تتبع سـلسلة قوانين تهويدية لتجسـيد الاسـتيطان

نقابة المحامين تعتذر عن المشاركة في لجنة التحقيق بوفاة الناشط &#34;نزار بنات&#34;

نقابة المحامين تعتذر عن المشاركة في لجنة التحقيق بوفاة الناشط "نزار بنات"

السلالة الهندية لفيروس كورونا تدخل فلسطين

السلالة الهندية لفيروس كورونا تدخل فلسطين

ثلاثة أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام

ثلاثة أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

54 يومًا على إضراب أبو عطوان.. أربعة أسرى بسجون الاحتلال يواصلون الإضراب

54 يومًا على إضراب أبو عطوان.. أربعة أسرى بسجون الاحتلال يواصلون الإضراب

الإحصاء الفلسطيني: بدء تدريب مدراء التعداد ومساعديهم في المحافظات

الإحصاء الفلسطيني: بدء تدريب مدراء التعداد ومساعديهم في المحافظات

&#34;العفو الدولية&#34; تعلق على وفاة الناشط الفلسطيني نزار بنات

"العفو الدولية" تعلق على وفاة الناشط الفلسطيني نزار بنات

عيسى: إسرائيل تتبع سـلسلة قوانين تهويدية لتجسـيد الاسـتيطان

عيسى: إسرائيل تتبع سـلسلة قوانين تهويدية لتجسـيد الاسـتيطان

ثلاثة أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام

ثلاثة أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام

&#34;التعليم العالي&#34; تبحث ترتيبات اعتماد نظام داخلي محوسب للموارد البشرية

"التعليم العالي" تبحث ترتيبات اعتماد نظام داخلي محوسب للموارد البشرية

الرئيس عباس يهنئ نظيره الجيبوتي بعيد الاستقلال

الرئيس عباس يهنئ نظيره الجيبوتي بعيد الاستقلال

(كورونا عالميًا): 3 ملايين و933 ألف وفاة و181 مليونا و561 ألف إصابة

(كورونا عالميًا): 3 ملايين و933 ألف وفاة و181 مليونا و561 ألف إصابة

منوعات

شاهد: زينة عماد تشعل مواقع التواصل بعد غنائها مع محمد حماقي بجدة

شاهد: زينة عماد تشعل مواقع التواصل بعد غنائها مع محمد حماقي بجدة

تعرف على حبيبة وائل كفوري الجديدة.. من تكون؟

تعرف على حبيبة وائل كفوري الجديدة.. من تكون؟

شاهد: طفل فيلم &#34;أبو علي&#34; يبهر الجمهور بعد آخر ظهور له

شاهد: طفل فيلم "أبو علي" يبهر الجمهور بعد آخر ظهور له

من هم المشاهير الذين حصلوا على الإقامة الذهبية الإماراتية حتى الآن؟

من هم المشاهير الذين حصلوا على الإقامة الذهبية الإماراتية حتى الآن؟

شاهد: إليسا تتعرض لموقف محرج من معجبة على المسرح.. وهذا ما حدث

شاهد: إليسا تتعرض لموقف محرج من معجبة على المسرح.. وهذا ما حدث

شاهد ماذا علق طليق ياسمين عبد العزيز على حذف فيديو شقيقته

شاهد ماذا علق طليق ياسمين عبد العزيز على حذف فيديو شقيقته

ما آخر التطورات الصحية لحالة دلال عبد العزيز؟

ما آخر التطورات الصحية لحالة دلال عبد العزيز؟

بعد ظهورها بالحجاب.. شاهد كيف تلقت حلا شيحة الدعم من الفنانات

بعد ظهورها بالحجاب.. شاهد كيف تلقت حلا شيحة الدعم من الفنانات

لهذا السبب.. الشرطة تمنع محمود العسيلي وحسن شاكوش من الغناء بالساحل

لهذا السبب.. الشرطة تمنع محمود العسيلي وحسن شاكوش من الغناء بالساحل

شاهد: دينا الشربيني تثير الجدل و توجه رسالة غامضة

شاهد: دينا الشربيني تثير الجدل و توجه رسالة غامضة

عربي

الأحمد يكشف تفاصيل اجتماع لجنة فلسطين بالبرلمان العربي برئاسة عادل العسومي

الأحمد يكشف تفاصيل اجتماع لجنة فلسطين بالبرلمان العربي برئاسة عادل العسومي

انتشال جثث ثلاث ضحايا من أنقاض عقار قديم منهار وسط الإسكندرية

انتشال جثث ثلاث ضحايا من أنقاض عقار قديم منهار وسط الإسكندرية

مصر: تدهور الحالة الصحية لزوجة الرئيس الراحل أنور السادات

مصر: تدهور الحالة الصحية لزوجة الرئيس الراحل أنور السادات

هجوم بطائرات مسيرة قرب مقر القنصلية الأمريكية الجديد في أربيل

هجوم بطائرات مسيرة قرب مقر القنصلية الأمريكية الجديد في أربيل