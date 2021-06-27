سفارة فلسطين بالقاهرة تصدر تنويهًا للمواطنين المتواجدين في العريش ويرغبون بالعودة لغزة

رام الله - دنيا الوطنأصدرت سفارة فلسطين بالقاهرة تنويهًا للمواطنين المتواجدين في العريش والراغبين في العودة الى قطاع غزة، عبر معبر رفح البرّي.وقالت السفارة عبر صفحتها بموقع (فيسبوك): "السادة المواطنين المتواجدين في العريش والراغبين في العودة الى قطاع غزة عبر معبر رفح البرّي من حملة الهوية الفلسطينية / أو جوازات السفر بهوية، أنه يمكنهم التواصل عبر تطبيق الواتساب مع ادارة المعابر بسفارة فلسطين بالقاهرة على هاتف رقم ٠١٠٢١٩٤٨٨٠٨ لتسجيل بياناتهم برسالة تحوي بيانات المسجل وتاريخ الميلاد ورقم جواز السفر ورقم الهوية".وأفادت السفارة بأن السلطات المصرية أبلغتها أن التحرك والسفر للكشف الأسبوعي من كمين الريسة سيكون خلال أيام العمل الرسمية على مدار الأسبوع وليس يوم الأحد فحسب.