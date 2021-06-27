الصحة بغزة: تسجيل حالة وفاة و73 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، اليوم الأحد، عن تسجيل حالة وفاة إثر الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في قطاع غزة.وأشارت خلال موجز التقرير اليومي لفيروس "كورونا" في القطاع، إلى أنه تم إجراء 464 فحصًا مخبريًا خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث تم تسجيل 73 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".وأضافت أنه تم تسجيل 178 حالة تعافي جديدة من مصابي الفيروس، موضحة أن إجمالي تراكمي المصابين منذ بدء الجائحة بلغ 113942 إصابة، إجمالي الحالات النشطة 2393 حالة، إجمالي المتعافين 110489 حالة، فيما كان إجمالي الوفيات 1060 حالة وفاة.وأفادت بأن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 65 حالة، من بينها 42 حالات خطيرة وحرجة.ونوهت إلى أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 207200 جرعة وهي تكفي ل 103600 شخصا، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح:65194 شخصا.