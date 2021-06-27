ضمن جولة لعدد من الدول العربية.. هنية يصل بيروت اليوم

رام الله - دنيا الوطنيصل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، اليوم الأحد، إلى العاصمة اللبنانية بيروت.وقال هنية في تصريح صحفي، أمس السبت: إن "الزيارة تأتي ضمن جولة وفد حركة حماس إلى عدد من الدول العربية".وأوضحت الحركة في بيانها، أن وفد الحركة سيلتقي خلال زيارته لبنان، والتي تستمر لعدة أيام، بالرؤساء الثلاثة والمرجعيات والفعاليات اللبنانية والفصائل الفلسطينية.ويبحث وفد الحركة مستجدات القضية الفلسطينية، وانتصار المقاومة في معركة سيف القدس، وتجلياتها الميدانية والسياسية.