الاحتلال يصيب شابين بالرصاص وآخرين بالاختناق ويغلق الطريق المؤدية لجبل صبيح

رام الله - دنيا الوطنأصيب عدد من المواطنين، اليوم الأحد، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وآخرون بحالات اختناق، عقب منع قوات الاحتلال الإسرائيلي طواقم بلدية بيتا جنوب نابلس بتوسعة الطريق المؤدية لجبل صبيح.وأفاد عضو البلدية موسى حمايل، بأن قوات الاحتلال هاجمت طواقم البلدية التي كانت تعمل على توسعة الطريق المؤدي للجبل، ما أدى إلى إصابة شابين بالرصاص المطاطي، وآخرين بالاختناق جراء استنشاقهم الغاز السام المسيل للدموع الذي أطلقته بغزارة.وأوضح أن آليات الاحتلال جرفت الطريق وأغلقته بالسواتر الترابية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).