إسرائيل: وزارة الصحة تعلن بدء الموجة الرابعة من جائحة (كورونا)

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الأحد، بدء الموجة الرابعة من جائحة (كورونا) في إسرائيل.





وقالت: "وصلنا إلى عدد إصابات يومي لم نصل إليه منذ 10 أسابيع، مخاوفنا أن تستمر وتتفاقم وتكون إصابات خطيرة ووفيات".





ووجهت وزارة الصحة الإسرائيلية رسالتها للجمهور، بضرورة التطعيم لمن لم يتطعم بعد، والالتزام بوضع الكمامة في الأماكن المغلقة.

كما طالبت الجمهور بعدم السفر للخارج للبلدان الحمراء، و من يُلزم بالحجر فليتبع ذلك حفاظا على صحته والآخرين.









رام الله - دنيا الوطن