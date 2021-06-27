شؤون فلسطينية

قطاع غزة: ثلاث إصابات في ثلاثة حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية

قطاع غزة: ثلاث إصابات في ثلاثة حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
ذكرت إدارة المرور والنجدة التابعة للشرطة، بغزة، اليوم الأحد، بأن هناك حركة مرورية نشطة منذ الصباح الباكر على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية. 

ونوهت عن استمرار الأعمال على الطريق في بعض الأماكن التي تم استهدافها، لذلك ندعو السائقين لأخذ المزيد من الحيطة والحذر الكافيين أثناء السير في تلك المناطق. 

 وسُجل لدى دائرة حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية ثلاثة حوادث سير نتج عنها 3 إصابات، بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.

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