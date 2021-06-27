قطاع غزة: ثلاث إصابات في ثلاثة حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية

ونوهت عن استمرار الأعمال على الطريق في بعض الأماكن التي تم استهدافها، لذلك ندعو السائقين لأخذ المزيد من الحيطة والحذر الكافيين أثناء السير في تلك المناطق.



وسُجل لدى دائرة حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية ثلاثة حوادث سير نتج عنها 3 إصابات، بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.





رام الله - دنيا الوطنذكرت إدارة المرور والنجدة التابعة للشرطة، بغزة، اليوم الأحد، بأن هناك حركة مرورية نشطة منذ الصباح الباكر على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية.