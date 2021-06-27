دولي

إسرائيل: الأحزاب المتشددة دينياً تبلغ نتنياهو بأنها ستصوت ضد قانون "لم الشمل"

إسرائيل: الأحزاب المتشددة دينياً تبلغ نتنياهو بأنها ستصوت ضد قانون "لم الشمل"
كنيست
رام الله - دنيا الوطن
أبلغت الأحزاب المتشددة دينياً في إسرائيل، رئيس المعارضة، بنيامين نتنياهو، بأنها ستصوت ضد قانون "لم الشمل".

ومن المرتقب أن تصوت (كنيست) على تمديده الأسبوع الجاري، فيما لم يعلن حزب (ليكود) بعد عن كيفية تصويته. 

وكان رئيس (القائمة العربية الموحدة)، منصور عباس، قد أعرب عن اعتقاده بانه سوف يتم إيجاد حل للقضية الشائكة التي قد تزعزع استقرار الائتلاف الحالي علما بأن وزيرة الداخلية، اييلت شاكيد تنوي طرح تمديد سريان القانون على (كنيست) يوم الأربعاء القادم.
 
وفي أزمة أخرى بين المعارضة والائتلاف الحكومي، قررت المعارضة عدم المشاركة اليوم في جلسة اللجنة المنظمة لـ (كنيست) بسبب صوم ديني يصادف اليوم. 

وبدوره قال الائتلاف الحكومي، إن جميع المرافق تعمل اليوم كالمعتاد ولذا ما من سبب الا يعمل أعضاء (كنيست).

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