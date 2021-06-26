القدس: ثلاث إصابات باعتداء الاحتلال بالضرب على المواطنين بحي الشيخ جراح

رام الله - دنيا الوطنأصيب الليلة، عدد من المواطنين في اعتداء لقوات الاحتلال والمستوطنين على أهالي حي الشيخ جراح بالقدس، كما اعتقل جنود الاحتلال مواطنا من الحي.وأفادت جمعية الهلال الأحمر، بأن طواقمها تعاملت مع ثلاث إصابات باعتداء جنود الاحتلال بالضرب على المواطنين، وتم نقل إصابة للمستشفى، وإصابتين تم علاجهما ميدانيا.كما اعتدى المستوطنون على عائلة عبد اللطيف في الحي وأصابوا ثلاثة من أفراد العائلة بجروح، واعتقلت قوات الاحتلال الشاب سمير خليل عبد اللطيف.