"المقاومة الشعبية" تدعو لتحكيم لغة العقل في التعامل مع أبناء شعبنا الفلسطيني



ودعت الحركة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إلى "الكف عن أسلوب التعامل الأمني وقمع الحريات وإتاحة المجال أمام حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي".



وأكدت الحركة على أن "كرامة المواطن الفلسطيني وعدم المساس بها فوق أي اعتبار، وضرورة التعامل وفق سيادة القانون".



وطالبت بضرورة إلى سرعة تشكيل لجنة تحقيق محايدة في الأحداث الأخيرة وتحكيم لغة العقل في التعامل مع أبناء شعبنا الفلسطيني.



رام الله - دنيا الوطنعبرت حركة المقاومة الشعبية في فلسطين، عن رفضها وإدانتها لـ "الاعتداءات التي طالت المتظاهرين السلميين" الذين خرجوا تديداً بحادثة وفاة الناشط السياسي، نزار بنات.