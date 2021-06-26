شؤون فلسطينية

نرفض "إثارة الفتن".. فتح تصدر بياناً بشأن حادثة وفاة الناشط السياسي نزار بنات

نرفض "إثارة الفتن".. فتح تصدر بياناً بشأن حادثة وفاة الناشط السياسي نزار بنات
نزار بنات
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، الأقاليم الشمالية، اليوم السبت، بياناً بشأن حادثة وفاة الناشط السياسي، نزار بنات، أكدت فيه بأن المشروع الوطني الفلسطيني ليس للمقامرة وسنحميه بالدم.

وقالت الحركة في البيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إنها تتابع عن كثب حادثة وفاة المواطن نزار بنات وتداعياتها في الشارع الفلسطيني.

وأضافت: وإذ نعزي عائلة السيد بنات بوفاته، فإن حركة فتح تدعم قرار الحكومة الفلسطينية بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة تمثل بها عائلة المتوفي نزار بنات تقف على كل حيثيات الحادثة وتتخذ الإجراءات والقرارات التي تحقق العدالة وتصون الحقوق لأصحابها.

وأعربت الحركة عن رفضها لـ "محاولات بعض الأطراف المأجورة والتي تلطخت ايديها بدماء شعبنا، وقامرت بمقدراته وحقوقه الوطنية في عواصم عديدة لاستغلال هذه الحادثة بهدف إثارة الفتن والقلاقل في المجتمع الفلسطيني".

وقالت فتح: إن "مؤسستنا الأمنية الفلسطينية لن تكون وحدها في معركة الدفاع عن شعبنا وحقوقه وقضيته وسنتصدى لكل محاولات المساس بها وتشويه صورتها واستغلال هذه الحادثة لبث السموم، وسنضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه التطاول على أبناء مؤسستنا الأمنية لإرضاء رغبات وشهوات اسيادهم في عواصم العهر".

ودعت الحركة لجنة التحقيق بالحادثة الى إعلان نتائج التحقيق للملأ واحقاق الحق لأصحابه وذلك لتفويت الفرصة على صناع الفتن وتحصين البيت الفلسطيني الداخلي، وترسيخ وحدته وسلمه الأهلي بما يعزز قدرتنا ومناعتنا الوطنية في مواجهة مشاريع التصفية والتبعية.

وأضافت: "سنتخذ كافة الإجراءات التي تكفل استقرار النظام وسيادة القانون وحماية المؤسسات والممتلكات العامة والخاصة وحرية الرأي في إطار القانون ولن نسمح لأي كان بحرف البوصلة".

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