حماس تعلق على فض قوات الأمن لمسيرة منددة بمقتل نزار بنات في رام الله

علقت حركة حماس اليوم السبت، على فض قوات الأمن لمسيرة منددة بمقتل الناشط السياسي، نزار بنات في رام الله.





وقال حازم قاسم، الناطق باسم حركة حماس، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن ما وصفه "‏القمع الوحشي الذي تمارسه أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية ضد المتظاهرين، سلوك إجرامي وانتهاك سافر لكل القوانين والأعراف الإنسانية".





وأضاف: أن هذا يؤكد بأن "هذه السلطة تتصرف بعيداً عن الاعتبارات الوطنية والأخلاقية"، وفق تعبيره.



وتابع: بأن "سلوك الأجهزة الأمنية المنفلت عن القانون ضد المتظاهرين والإعلاميين والصحفيات، انحراف عن المسار الوطني والأخلاقي وله تداعيات خطيرة على مجمل الحالة الفلسطينية"، وفق التصريح.



وقال المتحدث باسم حركة حماس: "يجب أن تتوقف أجهزة أمن السلطة عن جرائمها ضد أبناء شعبنا في الضفة المحتلة، وقيادة السلطة تتحمل المسؤولية عن هذا السلوك المشين".







رام الله - دنيا الوطن