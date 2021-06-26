التجمع الوطني للمستقلين يصدر بياناً بشأن حادثة مقتل نزار بنات





ووفق بيان للتجمع، فإن لجنة التحقيق المشكلة من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ومؤسسة الحق، صرحت بعد انتهاء عملية التشريح الأولى للجثمان، بأن ظروف وفاة المرحوم بنات، فيها شبهات جنائية، وهذا يتطابق مع شهادات أفراد عائلته، الذين قالوا بأن رجال الأمن الفلسطيني الذين قاموا باعتقاله فجر يوم 24 حزيران الجاري اعتدوا عليه بالضرب المبرح بقضيب حديد وهروات، مما أفضى إلى موته".



وإذ يتقدم "التجمع" بالعزاء الحار إلى أفراد أسرته، وعائلته، وجموع الشعب الفلسطيني بوفاة بنات فإنه يطالب بـ "التحقيق بهذه الجريمة بشكل شفاف ومستقل ونزيه"، وفتح تحقيق جنائي وتقديم جميع المسؤولين والمتورطين إلى القضاء لأخذ المقتضى القانوني بحقهم.



كما طالب بوقف ملاحقة المواطنين على خلفية حقهم في الرأي والتعبير الذي كفله القانون الأساسي الفلسطيني، والإفراج الفوري عن جميع معتقلي الرأي.



رام الله - دنيا الوطنعبر التجمع الوطني للمستقلين عن بالغ أسفه وصدمته بتلقي خبر وفاة نزار بنات، الناشط والناقد السياسي، في "ظروف غير طبيعية".