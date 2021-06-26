شؤون فلسطينية

قوات الأمن تعتدي على المحامي بسام القواسمة أثناء المسيرة المنددة بمقتل نزار بنات

قوات الأمن تعتدي على المحامي بسام القواسمة أثناء المسيرة المنددة بمقتل نزار بنات
رام الله - دنيا الوطن
أصيب المحامي بسام القواسمة، مؤسس تجمع الكل الفلسطيني، والمرشح لانتخابات المجلس التشريعي، مساء السبت، بعد فض قوات الأمن للمسيرة المنددة بمقتل الناشط نزار بنات في مدينة رام الله.

وقال القواسمة، في تصريحات خاصة لـ "دنيا الوطن"، إنه خلال وقفة احتجاجية للمطالبة بمعاقبة ومساءلة قاتلي نزار بنات، فوجئنا بهجوم من عناصر أمن باللباس المدني، واعتدوا علي بالضرب مسببين كدمات في الصدر والقدم.

وأضاف القواسمة، أن قوات الأمن أطلقت قنبلة غاز مسيل للدموع، أصابته في قدمه، ونقل إلى مستشفى مجمع فلسطين الطبي للعلاج بعد فقدانه للوعي.

وطالب القواسمة بفتح تحقيق في اعتداء قوات الأمن على المتظاهرين، ومحاسبة المعتدين، مؤكداً أن واجب قوات الأمن الحفاظ على الوطن والمواطن وليس تصفية المعارضين السياسيين، على حد تعبيره.


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