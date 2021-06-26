عاجل

  • سلطات الاحتلال تفرج عن الأسير خضر عدنان

  • وزير العمل: قدمت استقالتي لرئيس الوزراء ولكن تم رفضها

مباشر | مؤتمر صحفي قبل قليل لعائلة نزار بنات للحديث عن التطورات في قضيته

عربي

الأحمد يكشف تفاصيل اجتماع لجنة فلسطين بالبرلمان العربي برئاسة عادل العسومي

الأحمد يكشف تفاصيل اجتماع لجنة فلسطين بالبرلمان العربي برئاسة عادل العسومي
رام الله - دنيا الوطن
رحب البرلمان العربي بعودة العلاقات الأميركية الفلسطينية، والقرار باستئناف الدعم لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، والسلطة الوطنية الفلسطينية، ومستشفيات القدس، إضافة إلى إعادة افتتاح القنصلية الأميركية في القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين.

من جانبه، قال عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة فتح، نائب رئيس لجنة فلسطين بالبرلمان العربي، عزام الأحمد، على هامش أعمال الجلسة العامة السادسة من دورة الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث للبرلمان التي عقدت في مقر الأمانة العامة، اليوم السبت، إن هذه الجلسة العادية تأتي امتدادا للجلسة الطارئة التي عقدت قبل شهر تقريبا والتي استضاف فيها البرلمان العربي الرئيس محمود عباس الذي ألقى كلمة هامة فيها بمشاركة أعضاء البرلمان والتي تحولت إلى قرارات.

وأضاف الأحمد إن لجنة فلسطين بالبرلمان اجتمعت مؤخرا برئاسة رئيس البرلمان عادل العسومي، واستعرضت ما قامت به هيئة البرلمان العربي من اتصالات لتنفيذ قرارات الدورة الطارئة، أهمها "اتحاد البرلمان الدولي، والأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان"، خاصة بعد اعتماد قرار تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بالأراضي الفلسطينية المتعلقة بالجرائم التي ارتكبتها إسرائيل في الضفة الغربية، خاصة في القدس وقطاع غزة نتيجة القصف الجوي الإسرائيلي العشوائي الذي ذهب ضحيته 300 شهيد تقريبا منهم 66 طفلا، إضافة إلى قرارات هامة تم اعتمادها اليوم.

وقال: إن لجنة فلسطين بالبرلمان أكدت ضرورة دعم الشعب الفلسطيني، ودعم السلطة الشرعية لمواجهة سياسة الأبارتيد التي تمارس في القدس خاصة الشيخ جراح وسلوان وبطن الهوى وباب العامود وكافة أنحاء الضفة الغربية، إضافة إلى توجيه التحية لأهل "بيتا" وما يجري فيها والتي أصبحت أيقونة المقاومة الشعبية السلمية في فلسطين والتي يناضل أهلها ليلا ونهارا دون توقف.

وأكد البرلمان العربي ضرورة استمرار الدعم العربي السياسي والمعنوي والمادي للسلطة الوطنية الفلسطينية، وضرورة استئناف الدول العربية لقرارات الدعم المالي والتي أقرت في قمة بيروت والتي للأسف لم ينفذ شيء منها رغم موافقة جامعة الدول العربية، والذي أرسل أمينها العام رسائل للدول العربية كافة بشأن هذا الموضوع خاصة في ظل الحصار المالي الذي ما زال متواصلا على السلطة ومنظمة التحرير  الفلسطينية.

وكلف البرلمان العربي نائب رئيس لجنة فلسطين بالبرلمان الأحمد، بالاتصال مع الاتحاد البرلماني الدولي واتحاد البرلمان الأوروبي وبعض المنظمات الأوروبية الأخرى من أجل حث هذه البرلمانات لدعوة حكوماتها للعمل على ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وفك الحصار عن قطاع غزة، وسرعة عمل لجنة تقصي الحقائق، وسرعة عمل محكمة الجنايات الدولية بالجرائم التي ارتكبتها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.

وأطلع الأحمد أعضاء البرلمان العربي على الأوضاع بفلسطين، في ظل استمرار وتصاعد الاعتداءات التي يقوم بها المستوطنون وقوات الاحتلال الإسرائيلي على المواطنين ومصادرة وهدم بيوتهم، واستمرار تنكر إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لقرارات الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية.

وأكد أعضاء البرلمان العربي في مداخلتهم أن القضية الفلسطينية هي القضية الأولى للشعوب العربية وبرلماناتها ودولها، وأنها ستبقى كذلك وستحظى بكل الدعم والمساندة، حتى تتحقق أهداف الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وطالبوا بضرورة إنهاء الانقسام وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني لمواجهة مخاطر والانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة بحق الشعب الفلسطيني محذرين من خطورة ما يجري بالقدس والشيخ جراح .

من جانبه، قال رئيس مجلس الشورى السعودي عبدالله آل شيخ، إن من أبرز التحديات التي تواجه الأمة العربية هو النزاع العربي الإسرائيلي الذي يتمحور حول قضية الشعب الفلسطيني الشقيق وحصوله على حقوقه المشروعة، مؤكدا أن المملكة بذلت جهودا كبيرة لنصرة القضية الفلسطينية ولم تدخر جهدا في تقديم كافة أشكال الدعم السياسي والمادي والمعنوي، وحث المجتمع الدولي على ضرورة القيام بمسؤولياته لرفع المعاناة عن الفلسطينيين.

وشدد  آل شيخ على أن المملكة حكومة وشعبا تؤكد وقوفها مع الشعب الفلسطيني وتدعم جميع الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال والوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية بما يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وكان رئيس مجلس الشورى تسلم من رئيس البرلمان العربي في مستهل الجلسة وسام التميز العربي في مراسم أقيمت أثناء الجلسة، حيث يمنح البرلمان هذا الوسام لأصحاب المعالي رؤساء البرلمانات العربية ورؤساء الوزراء والشخصيات العربية تقديرا لجهوده في نصرة القضايا العربية ووحدة الصف العربي لاسيما على الصعيد البرلماني.

أخبار ذات صلة

الصحة السعودية: إصابات (كورونا) اليومية تتخطى الـ1315 وتسجيل 14 وفاة

الصحة السعودية: إصابات (كورونا) اليومية تتخطى الـ1315 وتسجيل 14 وفاة

العراق: الكاظمي يعتبر الضربات الأمريكية &#34;انتهاكا سافراً&#34; لسيادة بلاده

العراق: الكاظمي يعتبر الضربات الأمريكية "انتهاكا سافراً" لسيادة بلاده

تفاصيل الاتصال الهاتفي الأول بين السيسي وبينت.. ما علاقة غزة؟

تفاصيل الاتصال الهاتفي الأول بين السيسي وبينت.. ما علاقة غزة؟

الملكة رانيا تهنئ الأمير الحسين بعيد ميلاده

الملكة رانيا تهنئ الأمير الحسين بعيد ميلاده

قمة الأردن ومصر والعراق: ندعم الفلسطينيين للحصول على حقوقهم بإقامة دولتهم المستقلة

قمة الأردن ومصر والعراق: ندعم الفلسطينيين للحصول على حقوقهم بإقامة دولتهم المستقلة

التحالف العربي: الدفاعات السعودية تحبط هجوماً جديداً للحوثيين على خميس مشيط

التحالف العربي: الدفاعات السعودية تحبط هجوماً جديداً للحوثيين على خميس مشيط

السعودية تسجل 1218 إصابة و15 وفاة جديدة بفيروس كورونا

السعودية تسجل 1218 إصابة و15 وفاة جديدة بفيروس كورونا

شاهد: كيف استقبل الرئيس العراقي نظيره المصري؟

شاهد: كيف استقبل الرئيس العراقي نظيره المصري؟

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

نادي الأسير يدعو لأوسع مشاركة يوم الثلاثاء نصرة للأسير الغضنفر أبو عطوان

نادي الأسير يدعو لأوسع مشاركة يوم الثلاثاء نصرة للأسير الغضنفر أبو عطوان

غزة: الاحتلال يدخل شاحنات محملة بوقود الكهرباء وبعض المستلزمات الزراعية والمواشي

غزة: الاحتلال يدخل شاحنات محملة بوقود الكهرباء وبعض المستلزمات الزراعية والمواشي

مستوطنون يقطعون أشجاراً ويسرقون معدات مياه وكهرباء بنابلس

مستوطنون يقطعون أشجاراً ويسرقون معدات مياه وكهرباء بنابلس

تيسير خالد يدعو اللجنة التنفيذية إلى الاطلاع بدورها واحتواء الموقف وتداعياته‎‎‎‎

تيسير خالد يدعو اللجنة التنفيذية إلى الاطلاع بدورها واحتواء الموقف وتداعياته‎‎‎‎

بذريعة استكمال التحقيق.. تمديد توقيف المعتقل المصاب محمد عرندة لثمانية أيام

بذريعة استكمال التحقيق.. تمديد توقيف المعتقل المصاب محمد عرندة لثمانية أيام

وفاتان و130 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في فلسطين

وفاتان و130 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في فلسطين

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية

حنا عيسى: مبررات إسرائيلية دائمة للاستراتيجيات الاستيطانية

حنا عيسى: مبررات إسرائيلية دائمة للاستراتيجيات الاستيطانية

منوعات

شاهد: أحلام تثير الحيرة بصورها مع لجين عمران وتعليقها &#34;مفاجأة قريباً&#34;

شاهد: أحلام تثير الحيرة بصورها مع لجين عمران وتعليقها "مفاجأة قريباً"

لهذا السبب.. إليسا تتحدى رجال الأمن وهذا ما حدث

لهذا السبب.. إليسا تتحدى رجال الأمن وهذا ما حدث

بعد التنمر.. شاهد كيف رد أيمن بهجت قمر على صورة فيروز

بعد التنمر.. شاهد كيف رد أيمن بهجت قمر على صورة فيروز

شاهد كيف أعلن شقيق ياسمين عبد العزيز انتهاء خلافاته مع أحمد العوضي

شاهد كيف أعلن شقيق ياسمين عبد العزيز انتهاء خلافاته مع أحمد العوضي

شاهد: علا غانم في نوبة بكاء على الهواء مباشرة لهذا السبب

شاهد: علا غانم في نوبة بكاء على الهواء مباشرة لهذا السبب

ما حقيقة منع حمو بيكا من الغناء مع الموسيقيين؟

ما حقيقة منع حمو بيكا من الغناء مع الموسيقيين؟

ما حقيقة مشاركة بدرية طلبة في لعبة &#34;بابجي&#34;؟

ما حقيقة مشاركة بدرية طلبة في لعبة "بابجي"؟

وفاة المخرجة المصرية اعتماد خورشيد بعد صراعها مع المرض

وفاة المخرجة المصرية اعتماد خورشيد بعد صراعها مع المرض

ما حقيقة زواج حسام حبيب على شيرين عبدالوهاب؟

ما حقيقة زواج حسام حبيب على شيرين عبدالوهاب؟

شاهد: زينة عماد تشعل مواقع التواصل بعد غنائها مع محمد حماقي بجدة

شاهد: زينة عماد تشعل مواقع التواصل بعد غنائها مع محمد حماقي بجدة

عربي

الصحة السعودية: إصابات (كورونا) اليومية تتخطى الـ1315 وتسجيل 14 وفاة

الصحة السعودية: إصابات (كورونا) اليومية تتخطى الـ1315 وتسجيل 14 وفاة

تفاصيل الاتصال الهاتفي الأول بين السيسي وبينت.. ما علاقة غزة؟

تفاصيل الاتصال الهاتفي الأول بين السيسي وبينت.. ما علاقة غزة؟

الملكة رانيا تهنئ الأمير الحسين بعيد ميلاده

الملكة رانيا تهنئ الأمير الحسين بعيد ميلاده

قمة الأردن ومصر والعراق: ندعم الفلسطينيين للحصول على حقوقهم بإقامة دولتهم المستقلة

قمة الأردن ومصر والعراق: ندعم الفلسطينيين للحصول على حقوقهم بإقامة دولتهم المستقلة