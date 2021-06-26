دولي

شبكة أمريكية: إدارة بايدن تدرس رفع العقوبات عن خامنئي بعد طلب إيراني

شبكة أمريكية: إدارة بايدن تدرس رفع العقوبات عن خامنئي بعد طلب إيراني
السيد علي خامنئي
رام الله - دنيا الوطن
نقلت شبكة (NBC) الأمريكية عن مصادر وصفتها بـ "مطلعة"، قولها: إن المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين بحثوا تنازلات متبادلة للعودة إلى الاتفاق النووي.

وأضافت وفق ما نقلت قناة (الجزيرة)، بأن "أحد المطالب الإيرانية كان رفع العقوبات عن المرشد علي خامنئي وإدارة بايدن تدرس ذلك".

وتابعت الشبكة نقلا عن مصادرها، بأن مسؤولين إيرانيين يرون أن العقوبات على خامنئي "غير مبررة ومهينة لإيران".

وقالت إن "رفع العقوبات عن خامنئي قد يساعد إدارة بايدن على إقناع إيران بتقديم تنازلات صعبة".

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