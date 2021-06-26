أبو طير يحذر من ارتكاب الاحتلال لحماقات بحق أهل حي البستان

رام الله - دنيا الوطنحذر القيادي في حركة حماس، محمد أبو طير من حماقات من الممكن أن يرتكبها الاحتلال الذي اعتاد على انتهاكاته، بحق أهالي حي البسان ببلدة سلوان في القدس، بعد انتهاء المهلة المحددة لهم بهدم منازلهم غدا.وقال في تصريحات أوردها موقع (حرية نيوز)، إن ما يجري من قبل بلدية الاحتلال يمثل عملية انتقام بعدما تمرغ أنفه في التراب بعد معركة "سيف القدس" سواء الانتقام من سلوان أو الشيخ جراح وغيرها.وأوضح أبو طير أن الاحتلال يريد فرض أمر واقع بتسلطه على أملاك المقدسيين وتهجيرهم وذلك من خلال ادعاءات وهمية باطلة، مؤكداً على أن الروح المعنوية العالية موجودة عند المقدسيين وليس من السهل عليهم تقبل أوامر الاحتلال والانصياع لها.وحذر أبو طير من القوة المفرطة التي تستخدمها قوات الاحتلال في المواجهة والتي من الممكن أن يرتكب خلالها حماقات، خاصة أن هناك من يسانده ممن ارتبطت مصالحهم بالاحتلال.وأشار إلى أن المستوطنين يقومون بافتراءاتهم على عين الاحتلال وبحمايتهم، وهذا الاستفزاز المستمر من المستوطنين سيجعل المقدسيين أمام معركة جديدة، مشددًا أن "المقدسيين لن يقفوا مكتوفي الأيدي فهم حاضرون دائما بشجاعتهم وسيتصدرون الأحداث دائما".وحمّل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن كل نتيجة يترتب عليها تهجير المقدسيين من أملاكهم، داعياً المؤسسات الوطنية والدولية لضرورة وضع حد لممارسات الاحتلال قبل فوات الأوان.