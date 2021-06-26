أبو مرزوق: نريد برنامجاً وطنياً متفقاً عليه يحدد حدود النضال والمقاومة وحدود السياسة والمفاوضات

ومضى يقول: "فلا يجوز أن نطالَب بإخضاع المقاومة في غزة والتفرد بالقرار السياسي في الضفة الغربية، لا يصح أن يقولوا نريد حكومة تلتزم بالشرعية الدولية، أي شرعية دولية؟ وماذا حصلنا من هذه الشرعية غير استمرار المفاوضات في ظل الاستيطان في الضفة والقدس التي تتعرض للتهويد ويقتلع أهلها أمام تلك الشرعية الوهمية التي استغلها الاحتلال لتأبيد احتلاله وترسيخه وتوسيعه؟ ٢٧ عاماً من المفاوضات في ظل الشرعية الدولية على ماذا حصلوا؟ وما هو الأفق؟ وعن أي مستقبل يبشروا الأجيال الفلسطينية المقبلة؟".





وأكد أبو مرزوق أن القضايا السبع لترتيب البيت الفلسطيني بحاجة لتوافق وطني. وقال: "لقد اتفقنا على إجراء الانتخابات للسلطة ثم المنظمة، فتم إلغاء الانتخابات، فطالبنا بـ"توافق وطني” على المنظمة، وذهب وفد فتح للتشاور مع الرئيس أبو مازن ولم يتم تحديد موعد لجلسة الحوار المقبلة”.





وأضاف: "لن نشارك في حكومة دون انتخابات، نريد مجلساً تشريعياً منتخباً يحاسب وقادر على تلبية أهداف شعبنا وخدمة مصالحه".



