أبو مرزوق: نريد برنامجاً وطنياً متفقاً عليه يحدد حدود النضال والمقاومة وحدود السياسة والمفاوضات
ذكر الدكتور موسى أبو مرزوق، نائب رئيس حركة حماس في الخارج، رئيس مكتب العلاقات الدولية أن "حماس طرحت، ولا تزال، ضرورة التوافق على برنامج نضالي، فلا تستأثر بقرار المقاومة في قطاع غزة، كما لا تريد للسلطة الفلسطينية وحركة فتح أن تستأثر بالملف السياسي في الضفة الغربية".
وقال في تصريحات لصحيفة (القدس) المحلية: "نريد برنامجاً وطنياً متفقاً عليه يحدد حدود النضال والمقاومة وحدود السياسة والمفاوضات في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، برنامجاً يعبر عن موقف كل ألوان الطيف السياس الفلسطيني ولا يستثني أحداً".
ومضى يقول: "فلا يجوز أن نطالَب بإخضاع المقاومة في غزة والتفرد بالقرار السياسي في الضفة الغربية، لا يصح أن يقولوا نريد حكومة تلتزم بالشرعية الدولية، أي شرعية دولية؟ وماذا حصلنا من هذه الشرعية غير استمرار المفاوضات في ظل الاستيطان في الضفة والقدس التي تتعرض للتهويد ويقتلع أهلها أمام تلك الشرعية الوهمية التي استغلها الاحتلال لتأبيد احتلاله وترسيخه وتوسيعه؟ ٢٧ عاماً من المفاوضات في ظل الشرعية الدولية على ماذا حصلوا؟ وما هو الأفق؟ وعن أي مستقبل يبشروا الأجيال الفلسطينية المقبلة؟".
وأكد أبو مرزوق أن القضايا السبع لترتيب البيت الفلسطيني بحاجة لتوافق وطني. وقال: "لقد اتفقنا على إجراء الانتخابات للسلطة ثم المنظمة، فتم إلغاء الانتخابات، فطالبنا بـ"توافق وطني” على المنظمة، وذهب وفد فتح للتشاور مع الرئيس أبو مازن ولم يتم تحديد موعد لجلسة الحوار المقبلة”.
وأضاف: "لن نشارك في حكومة دون انتخابات، نريد مجلساً تشريعياً منتخباً يحاسب وقادر على تلبية أهداف شعبنا وخدمة مصالحه".
وفيما يتعلق بصفقة تبادل الأسرى، نفى أبو مزوق تسليم قوائم بأسماء الأسرى للمصريين، مؤكداً أن الحكومة الإسرائيلية الحالية هشة ومسؤول ملف التبادل يعمل ضد الصفقة.
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