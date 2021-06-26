مسؤول إسرائيلي: كان هناك تغير كبير وحقيقي في سلوك السنوار

وتابع: "بالنسبة لي لا يزال هذا استمرارًا لعملية حارس الأسوار، إذا استمر إطلاق البالونات والصواريخ حتى نصف عام - "سأعترف أنني كنت مخطئاً".

وكان الصحفي الإسرائيلي، تال ليف رام، من صحيفة (معاريف)، قال: إن الهدوء السائد في الأيام القليلة الماضية، في قطاع غزة، "خادع"، مشيراً إلى أنه "إذا استمر الحال على ذلك دون التوصل لاتفاقيات فإن فرص اندلاع مواجهة أخرى في القطاع تزداد".





وأوضح: في الوقت الحالي، يبدو مستحيلا حدوث تقدم في المفاوضات الجارية مع غـزة من خلال الوسيط المصري ما لم تتنازل إسرائيل عن الخطوط والشروط التي حددتها في نهاية عملية "حارس الأسوار"، مثل عدم إعمار غــــزة إلا بعد حل قضية الأسرى والمفقودين، وتغيير آلية تلقي الأموال من قطر والدول الأخرى والإشراف على استيراد البضائع وشروط أخرى.





وشدد الصحفي الإسرائيلي على أن "الفجوة في المفاهيم حول الطريقة التي يرى بها كل طرف نتائج العملية الأخيرة كبيرة، وهنا تكمن مشكلة إسرائيل وحماس على حد سواء.



