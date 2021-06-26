شؤون فلسطينية

الديمقراطية: معركة بيتا تدخل شهرها الثالث وحتى رحيل المستوطنين

الديمقراطية: معركة بيتا تدخل شهرها الثالث وحتى رحيل المستوطنين
رام الله - دنيا الوطن
قال محمد دويكات، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وأحد قادة المقاومة الشعبية في بيتا، ان معركة البلدة بقيادة القوى الوطنية الفلسطينية، لإزالة البؤرة الاستيطانية في جبل صبيح، وتحريرها من دنس الاحتلال والاستيطان، تختتم اليوم شهرها الثاني، وتتأهب بكل عزم وإرادة قوية لتدخل شهرها الثالث، ولن تتوقف إلا بعد رحيل المستوطنين وإزالة البؤرة التي أقاموها في جبل صبيح الذي يحتل موقعاً استراتيجيا في مخطط توسيع الاستيطان الإسرائيلي وتقطيع أوصال الضفة الفلسطينية وعزل المناطق الفلسطينية عن بعضها البعض والمستوطنات والطرق الالتفافية ومواقع جيش الاحتلال.

وأضاف دويكات ان قيادة المقاومة الشعبية في بيتا تتأهب لدخول المعركة شهرها الثالث، عبر تطوير أدوات النضال والمقاومة ضد الاحتلال والاستيطان. 

وقال لقد اجتاح جيش الاحتلال البلدة واقتحم المحلات التجارية والمنازل واستولى على كل ما عثر عليه من عجلات مطاطية، بما فيها العجلات المعروضة في المحال التجارية ظناً منه انه بذلك سيقوض إرادة شعبنا، عبر إلحاق الضرر بالتجار، والمواطنين بعدما أثبتت عليه إحراق العجلات المطاطية تأثيرها الفاعل على المستوطنين.

وأضاف لقد احتل جيش الاحتلال المواقع التي كنا نحرق فيها العجلات المطاطية، لكن ذلك زاد من تلاحم السكان مع المقاومة الشعبية وفصائل العمل الوطني لإدراك الجميع ان الخلاص الحقيقي هو في رحيل الاحتلال ورحيل الاستيطان.

ووجه دويكات التحية الى أهالي بلدة بيتا، وعموم عائلاتها وشبانها ومناضليها الذين يخوضون معركة الاستقلال والخلاص من الاحتلال، والذين يثبتون أن المقاومة الشعبية وكل أشكال المقاومة هي السبيل لتحرير الأرض ودحر الاحتلال، وصون الكرامة الوطنية لشعبنا وارضنا، وشق الطريق أمام قيام الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.

أخبار ذات صلة

الاحتلال يخطر بوقف العمل في معرش بالأغوار الشمالية

الاحتلال يخطر بوقف العمل في معرش بالأغوار الشمالية

الاحتلال يجبر مواطنا على هدم غرفة سكنية جنوب القدس المحتلة

الاحتلال يجبر مواطنا على هدم غرفة سكنية جنوب القدس المحتلة

13 عائلة مهددة بالتهجير غدًا الأحد في حي البستان بسلوان

13 عائلة مهددة بالتهجير غدًا الأحد في حي البستان بسلوان

القطاع الخاص للإسرائيليين: اضغطوا على حكومتكم لحماية التهدئة ونزع فتيل الحرب

القطاع الخاص للإسرائيليين: اضغطوا على حكومتكم لحماية التهدئة ونزع فتيل الحرب

النخالة: نطالب بإعادة صياغة المشروع الوطني الذي فقد هويته وأصبح خادمًا للاحتلال

النخالة: نطالب بإعادة صياغة المشروع الوطني الذي فقد هويته وأصبح خادمًا للاحتلال

الرئيس عباس يهنئ رئيس مدغشقر بعيد اعلان الاستقلال

الرئيس عباس يهنئ رئيس مدغشقر بعيد اعلان الاستقلال

فلسطين: وفاتان و119 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

فلسطين: وفاتان و119 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الخارجية الفلسطينية تطالب بفرض عقوبات دولية على حكومة الاحتلال لوقف جرائمها

الخارجية الفلسطينية تطالب بفرض عقوبات دولية على حكومة الاحتلال لوقف جرائمها

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يجبر مواطنا على هدم غرفة سكنية جنوب القدس المحتلة

الاحتلال يجبر مواطنا على هدم غرفة سكنية جنوب القدس المحتلة

القطاع الخاص للإسرائيليين: اضغطوا على حكومتكم لحماية التهدئة ونزع فتيل الحرب

القطاع الخاص للإسرائيليين: اضغطوا على حكومتكم لحماية التهدئة ونزع فتيل الحرب

الديمقراطية: معركة بيتا تدخل شهرها الثالث وحتى رحيل المستوطنين

الديمقراطية: معركة بيتا تدخل شهرها الثالث وحتى رحيل المستوطنين

الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لفيروس (كورونا)

الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لفيروس (كورونا)

شاهد: مجلي يوجه رسالة الى الرئيس عباس حول حادثة وفاة نزار بنات

شاهد: مجلي يوجه رسالة الى الرئيس عباس حول حادثة وفاة نزار بنات

الاحتلال يعتقل شقيقين بعد الاعتداء عليهما في العيسوية بالقدس

الاحتلال يعتقل شقيقين بعد الاعتداء عليهما في العيسوية بالقدس

الاحتلال يحوّل الأسير &#34;غسان الأطرش&#34; من جنين للاعتقال الاداري

الاحتلال يحوّل الأسير "غسان الأطرش" من جنين للاعتقال الاداري

&#34;مستعربون&#34; يختطفون أسيرًا محررًا من جنين

"مستعربون" يختطفون أسيرًا محررًا من جنين

منوعات

للمرة الأولى.. ديانا كرزون تنشر صورة طفلتها وتعلن عن اسمها

للمرة الأولى.. ديانا كرزون تنشر صورة طفلتها وتعلن عن اسمها

شاهد: مواقع التواصل تشتعل بسيلفي فيروز وابنتها ريما الرحباني

شاهد: مواقع التواصل تشتعل بسيلفي فيروز وابنتها ريما الرحباني

خلال ثلاث أيام.. بلقيس تتجاوز رقم خيالي في عدد مشاهدات &#34;انتهى&#34;

خلال ثلاث أيام.. بلقيس تتجاوز رقم خيالي في عدد مشاهدات "انتهى"

بعد الشائعات.. ما حقيقة زواج هيا مرعشلي؟

بعد الشائعات.. ما حقيقة زواج هيا مرعشلي؟

نجلاء بدر تثير الضجة &#34;إحنا ليه بنتجوز على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان&#34;

نجلاء بدر تثير الضجة "إحنا ليه بنتجوز على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان"

هل حضرت نانسي عجرم جلسات التحقيق في مقتل عامل منزلها؟

هل حضرت نانسي عجرم جلسات التحقيق في مقتل عامل منزلها؟

لأول مرة.. شاهد كيف علق مبارك الهاجري على قُبل و أحضان كيم كاردشيان

لأول مرة.. شاهد كيف علق مبارك الهاجري على قُبل و أحضان كيم كاردشيان

شاهد: طليقة قصي خولي تهاجم جمهورها و تنفي إشارتها لسوء معاملة طليقها

شاهد: طليقة قصي خولي تهاجم جمهورها و تنفي إشارتها لسوء معاملة طليقها

شاهد: هيا الشعيبي توجه رسالة غامضة وتكشف عن هذه المعاناة

شاهد: هيا الشعيبي توجه رسالة غامضة وتكشف عن هذه المعاناة

تعرف على الفنانات اللواتي سبقن آمال ماهر للإعتزال المفاجئ

تعرف على الفنانات اللواتي سبقن آمال ماهر للإعتزال المفاجئ

عربي

انتشال جثث ثلاث ضحايا من أنقاض عقار قديم منهار وسط الإسكندرية

انتشال جثث ثلاث ضحايا من أنقاض عقار قديم منهار وسط الإسكندرية

مصر: تدهور الحالة الصحية لزوجة الرئيس الراحل أنور السادات

مصر: تدهور الحالة الصحية لزوجة الرئيس الراحل أنور السادات

هجوم بطائرات مسيرة قرب مقر القنصلية الأمريكية الجديد في أربيل

هجوم بطائرات مسيرة قرب مقر القنصلية الأمريكية الجديد في أربيل

(كورونا).. موجة وبائية ثالثة في العراق

(كورونا).. موجة وبائية ثالثة في العراق