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انتشال جثث ثلاث ضحايا من أنقاض عقار قديم منهار وسط الإسكندرية

انتشال جثث ثلاث ضحايا من أنقاض عقار قديم منهار وسط الإسكندرية
رام الله - دنيا الوطن
تمكنت قوات الإنقاذ، التابعة لإدارة الحماية المدنية في الإسكندرية، من انتشال جثث 3 ضحايا لسيدات من بين أنقاض عقار العطارين المنهار وسط المحافظة، بعد منتصف ليل الجمعة.

وجار مواصلة أعمال رفع أنقاض عقار العطارين المنهار بحثا عن سيدة مفقودة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأمر المستشار محمود أحمد الغايش، محامي عام نيابة شرق الإسكندرية الكلية، باستدعاء مسؤولي حي وسط، المعنيين بعقار العطارين المنهار، وصاحبه لسؤالهم، مع سرعة موافاة النيابة ببيان للقرارات الصادرة بشأن حالة العقار، والإجراءات التي اتخذت بصدده، وعما إذا كانت نفذت من عدمه، وأسباب ذلك.

وعاين فريق من نيابة العطارين، العقار المنهار، والمكون من دور أرضي و4 طوابق علوية، كل طابق به 7 شقق، تقطنه 20 أسرة، بالإضافة إلى الطابق الأخير السطح.

وطلبت النيابة العامة التحفظ على ملف العقار بحي وسط، وموافاتها بتحريات المباحث، للوقوف على أسباب الانهيار، وسؤال قاطنيه الناجين، الذين استشعروا وجود هزة فخرجوا مسرعين، قبل دقائق من تصدعه، بينما احتجز تحت الانقاض 8 أشخاص، تم إنقاذ 4 منهم، واستخراج 3 جثث لآخرين، وجار البحث عن سيدة مفقودة.

وكانت شرطة الإسكندرية تلقت إخطارات من غرفة عمليات المحافظة وشرطة النجدة، والحماية المدنية، وحي وسط الإسكندرية، حول ورود بلاغ من الأهالي بوقوع الانهيار.

وبانتقال الشرطة، والحماية المدنية، وسيارات الإسعاف إلى موقع الانهيار، تبين من المعاينة أنه كان مأهولا بالسكان، وانهارت أجزاء كبيرة من واجهته، وبالفحص تبين أن العقار صادر له قرار ترميم رقم 72 لسنة 2018، وآخر إزالة للدور الخامس، برقم 44 لسنة 2018، ولم يقم السكان بتنفيذهما.

فيما جرى تجهيز مدرسة كمقر إيواء مؤقت للمتضررين، وتحرر محضر إداري بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة، حيث تباشر التحقيق.

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