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هجوم بطائرات مسيرة قرب مقر القنصلية الأمريكية الجديد في أربيل

هجوم بطائرات مسيرة قرب مقر القنصلية الأمريكية الجديد في أربيل
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام كردية بأن إقليم كردستان العراق شهد ثلاث هجمات بطائرات مسيرة استهدفت أحدها الليلة الماضية قرية واقعة في ضواحي مدينة أربيل.

ونقلت قناة (رووداو)، اليوم السبت عن مصادر أمنية في أربيل تأكيدهم أن الهجوم المذكور نفذ في تمام الساعة الـ1:30 من الليلة الماضية بثلاث طائرات مسيرة محملة بمواد متفجرة من نوع "تي أن تي" على قرية براغ التي تبعد ثلاثة كيلومترات فقط عن مقر القنصلية الأميركية الجديد في أربيل.

وأشارت القناة إلى أن قنبلتين انفجرتا نتيجة للهجوم، إحداها في بستان بالقرية، لافتة إلى أن قوات الأمن وصلت إلى موقع الحادث.

ونقلت "رووداو" عن مسؤول رفيع المستوى في محافظة أربيل تأكيده شن هجومين مماثلين قرب منطقة كومسبان، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تنشر قوات الأمن اليوم بيانا بخصوص هذه الهجمات.

ولفتت القناة إلى أن هذه هي المرة الثانية التي يشن فيها هجوم بطائرات مسيرة على محافظة أربيل، حيث استهدف الهجوم السابق مقرات لقوات التحالف الدولي في مطار أربيل الدولي.

ويأتي ذلك على خلفية زيادة مخاوف المسؤولين في الولايات المتحدة من زيادة وتيرة الهجمات بطائرات مسيرة على المصالح الأمريكية في العراق.

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