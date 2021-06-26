دولي

الإصابات اليومية بـ(كورونا) في روسيا تتخطى الـ21 ألفا والوفيات فوق الـ600

الإصابات اليومية بـ(كورونا) في روسيا تتخطى الـ21 ألفا والوفيات فوق الـ600
رام الله - دنيا الوطن
تجاوزت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس (كورونا) في روسيا لأول مرة منذ يناير الماضي عتبة الـ21 ألفا، مع رصد أكبر قفزة في حصيلة الوفيات الناجمة عن الوباء منذ أواخر العام الماضي.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم السبت عن تسجيلها 21665 إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 20393 إصابة في اليوم السابق، ما يمثل أكبر حصيلة منذ 21 يناير الماضي، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

ويعود أكبر عدد من الإصابات الجديدة إلى العاصمة موسكو (8457 حالة) ومقاطعتها (2504 حالات) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (1247 حالة).

وارتفعت حصيلة ضحايا مرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس (كورونا) في البلاد خلال اليوم الأخير بواقع 619 حالة وفاة (مقابل 601 وفاة أمس)، ما يمثل أكبر زيادة منذ 24 ديسمبر العام الماضي، فيما تماثل 14347 مريضا للشفاء.

وسجلت في روسيا إجمالا منذ بداية الجائحة خمسة ملايين و430753 إصابة مؤكدة بـ(كورونا)، منها 132683 حالة وفاة، و354084 حالة نشطة، وأربعة ملايين و943986 حالة شفاء.

وأجري في البلاد حتى اليوم أكثر من 147.9 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بـ"كوفيد-19"، منها 510 آلاف خلال آخر 24 ساعة.

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