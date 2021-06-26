شؤون فلسطينية

فلسطين: وفاتان و119 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

فلسطين: وفاتان و119 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم السبت، تسجيل وفاتين، و119 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" 188 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين، إن الوفيات الجديدة سجلت في قطاع غزة، فيما لم يتم تسجيل حالات وفاة في الضفة.

وأضافت أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي قطاع غزة (118)، بينما لم تسجل إصابات جديدة في محافظات الضفة باستثناء إصابة واحدة في قلقيلية، مشيرة إلى أنه تم إجراء 1667 فحصا.

وأشارت الكيلة إلى أن حالات التعافي الجديدة توزعت في المحافظات حسب التالي: طولكرم (2)، نابلس (6)، جنين (2)، قطاع غزة (178).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 7 مصابين في غرف العناية المكثفة، بينهم مصاب واحد على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 14 مصابا.

وأوضحت أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 98,1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وفيما يتعلق بالمواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة للفيروس، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 481,915، بينهم 340,301 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

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