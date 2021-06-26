وفد من حركة حماس برئاسة هنية يزور لبنان ويلتقي بالرؤساء الثلاثة

رام الله - دنيا الوطنمن المقرر أن يبدأ رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، غدًا الأحد، إلى جانب وفد رفيع من الحركة، زيارة إلى العاصمة اللبنانية بيروت.وقالت حركة "حماس"، في بيان صحفي إن هنية سيلتقي خلال الجولة إلى لبنان والتي تستمر لعدة أيام بالرؤساء الثلاثة والمرجعيات والفعاليات اللبنانية والفصائل الفلسطينية.وأوضحت أن وفد الحركة سيبحث مستجدات القضية الفلسطينية، وانتصار المقاومة في معركة سيف القدس، وتجلياتها الميدانية والسياسية. وفي السياق نفسه، يتابع الوفد مع المسؤولين اللبنانيين واقع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وفق البيان.