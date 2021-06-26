دولي

بايدن يعلن عودة المثلية إلى البيت الأبيض

بايدن يعلن عودة المثلية إلى البيت الأبيض
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن "عودة المثلية في البيت الأبيض"، كما أنه صنف ملهى ليليا للمثليين استهدفه هجوم إرهابي في ولاية فلوريدا "نصبا تذكاريا وطنيا".

ووفق وكالة (رويترز) فقد قال بايدن وهو يوقع قانون تأسيس نصب بالس التذكاري الوطني في فلوريدا بحضور ناجين من الهجوم الذي راح ضحيته 49 شخصا، وبحضور أعضاء الكونغرس الذين عملوا لسن القانون: "لن نتعافى بالكامل أبدا، لكننا سنظل نتذكر".

وقال بايدن بعد تقديمه من قبل وزير النقل بيت بوتيجيغ، وهو مثلي علنا، وشاب متحول جنسيا دعي اشتون موتا: "حضورنا اليوم يمثل بيانا قويا للغاية: عودة المثلية في البيت الأبيض".

وسعى بايدن، في تحول عن سياسة سلفه الجمهوري، لتأكيد المساواة للمثليين والاعترف رسميا بشهر المثليين من خلال إعلان في الأول من يونيو حزيران وعين مثليين في المناصب الحكومية العليا، وذلك ضمن خطوات أخرى.

أخبار ذات صلة

(كورونا عالميًا): 3 ملايين و925 ألف وفاة و181 مليونا و191 ألف إصابة

(كورونا عالميًا): 3 ملايين و925 ألف وفاة و181 مليونا و191 ألف إصابة

محكمة أمريكية في ولاية مينيسوتا تصدر حكمها بحق قاتل جورج فلويد

محكمة أمريكية في ولاية مينيسوتا تصدر حكمها بحق قاتل جورج فلويد

شاهد: لحظة سقوط مبنى في ولاية فلوريدا يتواجد به المئات

شاهد: لحظة سقوط مبنى في ولاية فلوريدا يتواجد به المئات

الولايات المتحدة: ارتفاع قتلى انهيار مبنى فلوريدا إلى أربعة

الولايات المتحدة: ارتفاع قتلى انهيار مبنى فلوريدا إلى أربعة

ألمانيا: قتلى وجرحى جراء عملية طعن في مدينة فورتسبورغ

ألمانيا: قتلى وجرحى جراء عملية طعن في مدينة فورتسبورغ

دراسة.. أول حالة (كورونا) ربما ظهرت في أكتوبر 2019

دراسة.. أول حالة (كورونا) ربما ظهرت في أكتوبر 2019

الولايات المتحدة: سياستنا بخصوص سيادة إسرائيل على الجولان &#34;لم تتغير&#34;

الولايات المتحدة: سياستنا بخصوص سيادة إسرائيل على الجولان "لم تتغير"

بعد صور خادشة مع مساعدته.. فضيحة تطال وزير الصحة البريطاني

بعد صور خادشة مع مساعدته.. فضيحة تطال وزير الصحة البريطاني

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل شقيقين بعد الاعتداء عليهما في العيسوية بالقدس

الاحتلال يعتقل شقيقين بعد الاعتداء عليهما في العيسوية بالقدس

الاحتلال يحوّل الأسير &#34;غسان الأطرش&#34; من جنين للاعتقال الاداري

الاحتلال يحوّل الأسير "غسان الأطرش" من جنين للاعتقال الاداري

&#34;مستعربون&#34; يختطفون أسيرًا محررًا من جنين

"مستعربون" يختطفون أسيرًا محررًا من جنين

24 يومًا على إضراب الأسير القيادي جمال الطويل

24 يومًا على إضراب الأسير القيادي جمال الطويل

الاحتلال يعتقل شقيقين بعد الاعتداء عليهما بالقدس

الاحتلال يعتقل شقيقين بعد الاعتداء عليهما بالقدس

الاحتلال يعتدي على شقيقين ويعتقلهما في بلدة العيساوية بالقدس

الاحتلال يعتدي على شقيقين ويعتقلهما في بلدة العيساوية بالقدس

الاحتلال يعتقل شابا من جنين وشقيقين من القدس

الاحتلال يعتقل شابا من جنين وشقيقين من القدس

منوعات

للمرة الأولى.. ديانا كرزون تنشر صورة طفلتها وتعلن عن اسمها

للمرة الأولى.. ديانا كرزون تنشر صورة طفلتها وتعلن عن اسمها

شاهد: مواقع التواصل تشتعل بسيلفي فيروز وابنتها ريما الرحباني

شاهد: مواقع التواصل تشتعل بسيلفي فيروز وابنتها ريما الرحباني

خلال ثلاث أيام.. بلقيس تتجاوز رقم خيالي في عدد مشاهدات &#34;انتهى&#34;

خلال ثلاث أيام.. بلقيس تتجاوز رقم خيالي في عدد مشاهدات "انتهى"

بعد الشائعات.. ما حقيقة زواج هيا مرعشلي؟

بعد الشائعات.. ما حقيقة زواج هيا مرعشلي؟

نجلاء بدر تثير الضجة &#34;إحنا ليه بنتجوز على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان&#34;

نجلاء بدر تثير الضجة "إحنا ليه بنتجوز على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان"

هل حضرت نانسي عجرم جلسات التحقيق في مقتل عامل منزلها؟

هل حضرت نانسي عجرم جلسات التحقيق في مقتل عامل منزلها؟

لأول مرة.. شاهد كيف علق مبارك الهاجري على قُبل و أحضان كيم كاردشيان

لأول مرة.. شاهد كيف علق مبارك الهاجري على قُبل و أحضان كيم كاردشيان

شاهد: طليقة قصي خولي تهاجم جمهورها و تنفي إشارتها لسوء معاملة طليقها

شاهد: طليقة قصي خولي تهاجم جمهورها و تنفي إشارتها لسوء معاملة طليقها

شاهد: هيا الشعيبي توجه رسالة غامضة وتكشف عن هذه المعاناة

شاهد: هيا الشعيبي توجه رسالة غامضة وتكشف عن هذه المعاناة

تعرف على الفنانات اللواتي سبقن آمال ماهر للإعتزال المفاجئ

تعرف على الفنانات اللواتي سبقن آمال ماهر للإعتزال المفاجئ

عربي

نصر الله يعلق على اتهام (حزب الله) بتعطيل تأليف الحكومة اللبنانية

نصر الله يعلق على اتهام (حزب الله) بتعطيل تأليف الحكومة اللبنانية

تونس: إصابة رئيس الوزراء هشام المشيشي بفيروس (كورونا)

تونس: إصابة رئيس الوزراء هشام المشيشي بفيروس (كورونا)

القضاء اللبناني يسمح لـلعميل الإسرائيلي جعفر غضبوني بمغادرة البلاد

القضاء اللبناني يسمح لـلعميل الإسرائيلي جعفر غضبوني بمغادرة البلاد

مصر تعلن عن شروط جديدة لدخول أراضيها

مصر تعلن عن شروط جديدة لدخول أراضيها