24 يومًا على إضراب الأسير القيادي جمال الطويل

رام الله - دنيا الوطنيواصل القيادي في حركة حماس الأسير الشيخ جمال الطويل (59 عاما)، من رام الله، خوض إضراب مفتوح عن الطعام لليوم الـ24 على التوالي، احتجاجا على استمرار اعتقال ابنته بشرى إدارياً داخل سجون الاحتلال، ورفضا لاعتقاله الإداري.وذكرت عائلة القيادي الطويل، أن القيادي الطويل يعاني من آلام في الرأس ودوران شديد نتيجة استمراره بالإضراب عن الطعام، وفقد 13 كيلو من وزنه ويرفض تناول المدعمات ويعيش على الماء والملح.وأوضحت أن القيادي الطويل ورغم ما يمر به إلا أن إرادته صلبة ويصر على أن يتم الإفراج عن ابنته بشرى.ورفض الشيخ الطويل قرار الاحتلال بتمديد اعتقال ابنته بشرى لمدة ثلاثة أشهر جديدة ويقرر الاستمرار في إضرابه المفتوح عن الطعام.واعتقل القيادي الطويل (59 عاما) بتاريخ 2/6/2021، عقب اقتحام قوات خاصة منزله وتفتيشه، وجرى نقله لاحقاً إلى سجن عوفر ثم إلى سجن هشارون، بعد أن أصدرت محكمة عوفر العسكرية الإسرائيلية، قراراً بتحويله، إلى الاعتقال الإداري، لمدة ستة أشهر.