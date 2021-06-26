الأشغال بغزة تكشف آخر المستجدات بشأن حصيلة الوحدات السكنية المدمرة

رام الله - دنيا الوطنكشف وكيل وزارة الاشغال بغزة، ناجي سرحان، اليوم السبت، آخر المستجدات المتعلقة بإعادة إعمار قطاع غزة.وقال سرحان، لإذاعة (القدس): "إنّ يوم الخميس الماضي كان آخر يوم لحصر الأضرار الناجمة عن العدوان الأخير على قطاع غزة"، مُشيراً إلى أنّه تم حصر 1200 وحدة سكنية هدم كلي، و 1000 وحدة هدم جزئي بليغ غير صالح للسكن، و40 ألف بين متوسط وطفيف.وأضاف: "أنّ من لم يتم حصر الاضرار لديه سيتم العمل على زياراته خلال الثلاثة أيام المقبلة"، لافتاً إلى أنّ التوقعات كانت لدينا بتسجيل 20 ألف متضرر جزئي لكن الرقم فاق الـ 40 ألف بيت وهذا رقم كبير نسبة للحروب السابقة.وختم سرحان بالقول: "إنّ أي مواطن لم تسجل لديه الأضرار بإمكانه التوجه للمديريات لمتابعة وضعه"، مُؤكّداً على أنّه تم إزالة ما يقارب ثلث الركام الناجم عن هدم البيوت بشكل كامل والمقدر بـ 270 ألف طن.