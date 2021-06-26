هل تندلع مواجهة عسكرية على قطاع غزة خلال هذا الصيف؟

رام الله - دنيا الوطنأفادت صحيفة (يسرائيل هيوم) الإسرائيلية، أنه تم اللجوء الى خبراء في الميدان، وطلب منهم تقييم فرص اندلاع جولة أخرى من القتال خلال هذا الصيف، لافتة إلى أنهم أبدوا عدم تفاؤلهم.ونقلت الصحيفة عن الجنرال احتياط عاموس جلعاد، قوله: "في ظل التهديدات المتكررة ضد إٍسرائيل من قبل يحيى السنوار، رئيس حركة حماس في قطاع غزة، فإن هناك فجوة في فهم الواقع بين الحركة وإسرائيل، يمكن أن تؤدي إلى عملية عسكرية أخرى".وانتهت العملية العسكرية الأخيرة على قطاع غزة، (سيف القدس)، قبل حوالي شهر، أسفرت عن استشهاد نحو العشرات من المواطنين الفلسطينيين، وإصابة المئات بجروح، بالإضافة الى أضرار في البنية التحتية واستهداف الأبراج السكنية ومقرات الأجهزة الأمنية.